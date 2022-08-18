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Будут обучать больше технологов, медиков и педагогов – итоги вступительной-2022

18 августа 2022 13:50
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Новости Беларуси. Новые специальности и высокие баллы. В 2022 году в белорусских вузах будут обучать больше технологов, медиков и педагогов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Будут обучать больше технологов, медиков и педагогов – итоги вступительной-2022-1

Итоги этой приемной кампании показали: желающих стать психологом и логопедом в нашей стране стало значительно больше. И именно по этому профилю одни из самых высоких баллов в стране. Кроме того, популярно у абитуриентов такое направление, как лингвострановедение. Не сдает свои позиции и юриспруденция. Своими блестящими результатами, а порой они превышали 385 баллов, порадовали выпускники профильных классов – педагогических, военно-патриотических, спортивных.

Будут обучать больше технологов, медиков и педагогов – итоги вступительной-2022-4

Елена Липа, начальник управления Министерства образования Беларуси:
Очень порадовало в этом году то, что в наши вузы пришло очень много более 3 тысяч выпускников общеобразовательных школ, которые получили золотые и серебряные медали. К нам пришли победители международных и республиканских олимпиад и конкурсов. У нас зачислены лучшие и наиболее талантливые абитуриенты из числа лауреатов специального фонда Президента.

Будут обучать больше технологов, медиков и педагогов – итоги вступительной-2022-7

Вместе с тем увеличиваются цифры целевого набора по педагогическим, медицинским и сельхозспециальностям. Согласно обновленному Кодексу об образовании, с 2023 года изменятся условия приема для целевиков: абитуриенты будут сдавать одно вступительное испытание в вузе до начала ЦТ.

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# Вступительная кампания # общество # Елена Липа # Фотофакт

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