Будут обучать больше технологов, медиков и педагогов – итоги вступительной-2022

Новости Беларуси. Новые специальности и высокие баллы. В 2022 году в белорусских вузах будут обучать больше технологов, медиков и педагогов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итоги этой приемной кампании показали: желающих стать психологом и логопедом в нашей стране стало значительно больше. И именно по этому профилю одни из самых высоких баллов в стране. Кроме того, популярно у абитуриентов такое направление, как лингвострановедение. Не сдает свои позиции и юриспруденция. Своими блестящими результатами, а порой они превышали 385 баллов, порадовали выпускники профильных классов – педагогических, военно-патриотических, спортивных.