Новая детская площадка и ремонт соцобъектов. Агрогородок Озеро готовится принять «Дажынкі-2022»

Новости Беларуси. Узденский район готовится к районным «Дажынкам», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Праздник хлеборобов отметят в агрогородке Озеро. Здесь занимаются благоустройством.

Основные работы ведутся на улице Дзержинской. Уже переложили тротуарную дорожку. Отремонтировали кровлю и фасад здания амбулатории. Современный вид приобрела и площадка для стоянки автомобилей. Сейчас наводят порядок на прилегающей территории. Особое внимание зеленой зоне вокруг озера. Параллельно обустраивают новую детскую площадку.

Игорь Петрович, председатель Узденского районного Совета депутатов:

Еще вначале года разработали план мероприятий по благоустройству населенного пункта. Туда входили и социальные объекты: амбулатория, школа, детский сад, Дом культуры, ремонт административного здания сельисполкома. Также проведен ремонт административного здания Экспериментальной базы имени Котовского.