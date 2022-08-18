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Новая детская площадка и ремонт соцобъектов. Агрогородок Озеро готовится принять «Дажынкі-2022»

18 августа 2022 13:47
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Новости Беларуси. Узденский район готовится к районным «Дажынкам», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Праздник хлеборобов отметят в агрогородке Озеро. Здесь занимаются благоустройством.

Новая детская площадка и ремонт соцобъектов. Агрогородок Озеро готовится принять «Дажынкі-2022»-1

Основные работы ведутся на улице Дзержинской. Уже переложили тротуарную дорожку. Отремонтировали кровлю и фасад здания амбулатории. Современный вид приобрела и площадка для стоянки автомобилей. Сейчас наводят порядок на прилегающей территории. Особое внимание зеленой зоне вокруг озера. Параллельно обустраивают новую детскую площадку.

Новая детская площадка и ремонт соцобъектов. Агрогородок Озеро готовится принять «Дажынкі-2022»-4

Игорь Петрович, председатель Узденского районного Совета депутатов:
Еще вначале года разработали план мероприятий по благоустройству населенного пункта. Туда входили и социальные объекты: амбулатория, школа, детский сад, Дом культуры, ремонт административного здания сельисполкома. Также проведен ремонт административного здания Экспериментальной базы имени Котовского.

Новая детская площадка и ремонт соцобъектов. Агрогородок Озеро готовится принять «Дажынкі-2022»-7

Помогают и сами местные жители. Обновляют фасады домов, косят траву и привносят яркие краски в дворовые территории. Праздник аграрии Узденского района отметят уже 3 сентября.

# Дожинки # общество # Игорь Петрович # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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