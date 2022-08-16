На программиста можно учиться и в Гомеле. Какие ещё востребованные специальности есть в регионах?

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Беларуси, и Андрей Злотников, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Юлия Бешанова, ведущая:

Если мы заговорили про регионы, насколько есть разница между столичными вузами и региональными? Может, конкуренция или все стремятся в Минск? Закрывают ли цифры набора? Охотно ли идут туда ребята?

Андрей Злотников, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Если говорить о брендовых вузах, допустим, БГУ, понятно, что он входит во всевозможные рейтинги, топы европейские и мировые. Он несомненно вне конкуренции. Но каждый региональный вуз имеет свою специфику. Очень верно Ирина Анатольевна отметила, что исходя из ситуации с социально-демографическими кадрами… Допустим, возьмем Полесский регион. Это вузы Пинска и Барановичей. Они в основном ориентированы, чтобы заполнить кадрами свои регионы. Регионы, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС – это Гомельская область, Могилевская – тот же Гомельский медицинский университет ориентирован больше на закрепление кадров там. Плюс есть уникальные вузы. Допустим, в Гомеле есть Белорусский государственный университет транспорта. Еще в советские времена это был уникальный вуз. И он свой статус до сих пор сохранил, потому что там готовят специалистов, которых больше нигде не готовят. На уровне среднего специального образования тоже было правильно отмечено, что набор почти завершен. В некоторых колледжах последние дни приема на платное отделение. Не забываем про платное. Те цифры абитуриентов, которые были озвучены, – это бюджетники и платники. Дорожно-строительный техникум гомельский – тоже уникальное учебное учреждение, которое готовит специалистов, которых мало где готовят. Что касается различий в баллах, они несомненно есть. Очень популярная специальность, которая и в минских вузах (БУГИР. БНТУ) – ПОИТ. Это программное обеспечение информационных технологий. Юлия Бешанова:

Сейчас модное направление.