На программиста можно учиться и в Гомеле. Какие ещё востребованные специальности есть в регионах?
Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Беларуси, и Андрей Злотников, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси.
Юлия Бешанова, ведущая:
Если мы заговорили про регионы, насколько есть разница между столичными вузами и региональными? Может, конкуренция или все стремятся в Минск? Закрывают ли цифры набора? Охотно ли идут туда ребята?
Андрей Злотников, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Если говорить о брендовых вузах, допустим, БГУ, понятно, что он входит во всевозможные рейтинги, топы европейские и мировые. Он несомненно вне конкуренции. Но каждый региональный вуз имеет свою специфику. Очень верно Ирина Анатольевна отметила, что исходя из ситуации с социально-демографическими кадрами… Допустим, возьмем Полесский регион. Это вузы Пинска и Барановичей. Они в основном ориентированы, чтобы заполнить кадрами свои регионы. Регионы, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС – это Гомельская область, Могилевская – тот же Гомельский медицинский университет ориентирован больше на закрепление кадров там. Плюс есть уникальные вузы.
Допустим, в Гомеле есть Белорусский государственный университет транспорта. Еще в советские времена это был уникальный вуз. И он свой статус до сих пор сохранил, потому что там готовят специалистов, которых больше нигде не готовят. На уровне среднего специального образования тоже было правильно отмечено, что набор почти завершен. В некоторых колледжах последние дни приема на платное отделение. Не забываем про платное. Те цифры абитуриентов, которые были озвучены, – это бюджетники и платники. Дорожно-строительный техникум гомельский – тоже уникальное учебное учреждение, которое готовит специалистов, которых мало где готовят. Что касается различий в баллах, они несомненно есть. Очень популярная специальность, которая и в минских вузах (БУГИР. БНТУ) – ПОИТ. Это программное обеспечение информационных технологий.
Юлия Бешанова:
Сейчас модное направление.
Андрей Злотников:
В регионах тоже есть такие специальности. Приведу пример. В Гомельском государственном университете имени Франциска Скорины это одна из топ-специальностей по проходному баллу на бюджет, на платное отделение в том числе, и по конкурсу. По сравнению с прошлым годом там возросла цифра проходного балла. Но когда мы говорим о цифрах, которые меняются. Если на какую-то специальность в прошлом году была цифра 335, а в этом году – 339, разница в четырех баллах. Конечно, для конкретного абитуриента, который ориентировался на прошлый год, – он должен понимать, что не факт, если он наберет точно такую же цифру, это позволит ему поступить. Нужно набирать с запасом. С другой стороны, эта разница в четыре балла… Даже те, кто сегодня сдали ЦТ по математике на меньше 50 баллов, легко вычислят процент. Это небольшая погрешность, 1,5 %.
Эти колебания всегда были, есть и будут. Но то. Что регионы по-прежнему актуальны и закрывают свою нишу, – это факт. Обратим внимание, глава государства неоднократно говорил: не надо всех в Минск тянуть, он не резиновый. Это касается, в том числе, вузов и абитуриентов. Но с этим сложно что-то сделать. Столица привлекательной была, есть и будет. Неслучайно же мы сейчас на «Столичном телевидении», а не на региональном.
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