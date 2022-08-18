Учли опыт прошлого года. В Минске открыли 27 дополнительных пунктов вакцинации от коронавируса

Новости Беларуси. В Минске открыли 27 дополнительных пунктов вакцинации против COVID-19. Они разместились в торговых и развлекательных центрах, спортивных комплексах, на станции метро и вокзале, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Вакцину минчане могут выбрать самостоятельно, на выбор. В наличии препараты российского и китайского производства. Прививают здесь только взрослых, начиная с 18 лет. Для вакцинации при себе необходимо иметь паспорт. Коронавирус становится все более сезонной инфекцией, поэтому рост заболеваемости ожидается уже в сентябре. Именно по этой причине медики рекомендуют не откладывать с прививкой.

Ирина Толкачева, главный специалист отдела первичной медицинской помощи комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Мы учли опыт прививочной кампании прошлого года, когда на мобильных пунктах вакцинации было привито более 12 % всего населения Минска. Продолжается работа по открытию новых мобильных пунктов в городе. На сегодня наибольшее количество мобильных пунктов вакцинации организовано в Московском, Советском и Партизанском районах.

Наталья Тихонова, врач 25-й центральной поликлиники:

Мы уже работаем здесь второй год. В прошлом году зимой было очень много, до 130-140 человек в день. Работаем мы с 10:00 до 19:00 по графику. Сейчас люди выйдут из отпусков, приедут студенты, и количество у нас резко увеличится.