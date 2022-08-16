«Действительно сверхмотивированные». Как выпускники педклассов показывают себя на вступительных испытаниях?

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Беларуси, и Андрей Злотников, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси.
Юлия Бешанова, ведущая:
А как дела обстоят с педагогическим специальностями? Каждый год об этом говорим. Насколько идут и потом молодые учителя остаются в школе? Не отработав по распределению уезжают, а остаются. Закрепляются на своих рабочих местах.
Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Беларуси:
Молодых специалистов в этом году приступило к первому рабочему месту более 5 000. Надо отметить, что неплохо срабатывают педагогические классы, потому что это мотивированные ребята, которые прошли специальное обучение, получили опыт и практику работы с детьми.
Юлия Бешанова:
То есть они уже понимают, куда они идут и для чего.
На программиста можно учиться и в Гомеле. Какие ещё востребованные специальности есть в регионах? Читайте здесь.
Ирина Старовойтова:
Да, они четко понимают, что они хотят от этой профессии и какая это профессия. И они видят себя в этой профессии. Это очень важно. Наша задача – через педагогические классы взять на специальность мотивированного будущего специалиста. Есть еще одно направление на целевой набор, набор на который увеличился на 12 %. Это связано с решением, которое было принято, закреплено в Кодексе об образовании – о снятии территориального признака по целевому набору. Теперь независимо от того, где находится организация, он может заказать по целевому набору специалиста. В связи с этим мы видим еще и увеличение целевого набора на уровне среднего специального образования по педагогическим специальностям до 40 %.
Юлия Бешанова:
Цифры внушительные.
Андрей Злотников, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Так получилось, что в этом году я как член Госкомиссии принимал непосредственное участие в контроле за вступительной кампанией в нашем брендовом вузе, Белорусском государственном педагогическом университете имени Танка. Есть пара наблюдений. Может быть, они субъективны, но я надеюсь, что мой педагогический опыт (я долгие годы работал в разных вузах) позволяет сказать, что это субъективно-объективный взгляд на вещи. Во-первых, что касается проходного балла. Был целый ряд специальностей, на которых проходной балл очень высокий. Из моей памяти это логопедия, психология, практическая психология. Выше 300 с чем-то, он зашкалил. Что касается абитуриентов, которые действительно сверхмотивированные, которые идут на педагогические специальности после обучения в педагогическом классе, – это заметно невооруженным глазом. Довелось даже присутствовать на вступительных испытаниях. Честно, я вспоминаю, у меня была очень простая оценка. Это гордость за тех ребят. Когда их спрашиваешь: а где вы учились? Очень многие учились в региональных школах. Они прекрасно подготовлены и сверхмотивированы. Наша задача – их теперь не потерять, на местах и закрепить. Таким образом будет воспроизводиться система кадров.
Чем запомнилась вступительная кампания 2022? Рассказала первый замминистра образования – подробности.
Юлия Бешанова:
Кодекс об образовании у нас действует уже с начала года. Есть ли еще какие-то нюансы, которые следует на законодательном уровне внести на рассмотрение для изменений в сфере образования?
Андрей Злотников:
Скажу банальность: жизнь никогда не стоит на месте, и любой, даже самый совершенный нормативный правовой акт, с течением времени нуждается в корректировке. Но смысл принятия Кодекса и кодификация заключается в том, что они не должны определенный период времени меняться. Это важно понимать, поэтому те моменты, которые надо регулировать, другими актами регулируется. А Кодекс пускай заработает, и мы увидим.