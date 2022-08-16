«Действительно сверхмотивированные». Как выпускники педклассов показывают себя на вступительных испытаниях?

Юлия Бешанова, ведущая: А как дела обстоят с педагогическим специальностями? Каждый год об этом говорим. Насколько идут и потом молодые учителя остаются в школе? Не отработав по распределению уезжают, а остаются. Закрепляются на своих рабочих местах.

Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Беларуси:

Молодых специалистов в этом году приступило к первому рабочему месту более 5 000. Надо отметить, что неплохо срабатывают педагогические классы, потому что это мотивированные ребята, которые прошли специальное обучение, получили опыт и практику работы с детьми.

Юлия Бешанова:

То есть они уже понимают, куда они идут и для чего.

На программиста можно учиться и в Гомеле. Какие ещё востребованные специальности есть в регионах? Читайте здесь.

Ирина Старовойтова:

Да, они четко понимают, что они хотят от этой профессии и какая это профессия. И они видят себя в этой профессии. Это очень важно. Наша задача – через педагогические классы взять на специальность мотивированного будущего специалиста. Есть еще одно направление на целевой набор, набор на который увеличился на 12 %. Это связано с решением, которое было принято, закреплено в Кодексе об образовании – о снятии территориального признака по целевому набору. Теперь независимо от того, где находится организация, он может заказать по целевому набору специалиста. В связи с этим мы видим еще и увеличение целевого набора на уровне среднего специального образования по педагогическим специальностям до 40 %.

Юлия Бешанова:

Цифры внушительные.