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Литовцы снова выталкивают беженцев на белорусскую сторону – применяют спецсредства и физическую силу

18 августа 2022 13:42
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Очередной пример европейского «гостеприимства». Литва опять продолжает буквально выталкивать на белорусскую сторону изможденных беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литовцы снова выталкивают беженцев на белорусскую сторону – применяют спецсредства и физическую силу-1

Лена Мельницкая, СТВ:
17 августа литовские военнослужащие привезли к линии границы семерых граждан Ирана и вытолкали их в Беларусь. Методы все те же – спецсредства и физическая сила. Со слов иностранцев, литовские пограничники неоднократно занимались рукоприкладством. И это несмотря на то, что им было известно о проблемах с сердцем у одного из мужчин. Политика двойных стандартов в действии. Вот он, принцип европейской демократии.

# Беженцы # общество # Лена Мельницкая # Фотофакт

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