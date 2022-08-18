Литовцы снова выталкивают беженцев на белорусскую сторону – применяют спецсредства и физическую силу

Лена Мельницкая, СТВ:

17 августа литовские военнослужащие привезли к линии границы семерых граждан Ирана и вытолкали их в Беларусь. Методы все те же – спецсредства и физическая сила. Со слов иностранцев, литовские пограничники неоднократно занимались рукоприкладством. И это несмотря на то, что им было известно о проблемах с сердцем у одного из мужчин. Политика двойных стандартов в действии. Вот он, принцип европейской демократии.