«Боюсь, не справятся с таким наплывом абитуриентов». Какое новшество введут для поступающих в колледжи?

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Беларуси, и Андрей Злотников, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Юлия Бешанова, ведущая:

Мы уже несколько раз коснулись среднего специального образования. Помните, несколько лет назад была тенденция, что все лучшие дети идут в 11-й класс, а те, кто не тянет, идут на среднее специальное. Была проведена действительно большая работа, когда объясняли, для чего нужно такого рода образование, что это возможность получить профессию, образование, в будущем осознанно выбрать вуз. Насколько удалось эту тенденцию переломить?

Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Беларуси:

Сегодня среднее специальное образование особенно востребовано, потому что это практикоориентированное образование, ты получаешь конкретную профессию за очень небольшие сроки и ты всегда будешь обеспечен рабочим местом. Юлия Бешанова:

Было модно: у всех должно быть высшее образование. Ирина Старовойтова:

Конечно, а в этом году на уровне ССО сработало после 9 классов медицинское образование, сестринская подготовка. Мы впервые открыли в этом году, и в принципе это сработало. Это было востребовано, мы видим эти результаты, поэтому это радует. С удовольствием идут после 9 классов на эту специальность. Да и другие специальности технического профиля очень востребованы. Кстати, там немалые конкурсы на место, не так легко поступить. А в следующем году на уровне ССУ и ПТУ будет новшество, потому что будет обеспечен конкурс аттестатов. Таким ребятам не нужно будет сдавать централизованное тестирование, и по конкурсу аттестатов, если они в конкурсе побеждают, то могут обучаться. Юлия Бешанова:

Боюсь, не справится с таким наплывом абитуриентов среднее специальное образование. Ирина Старовойтова:

Победят лучшие в этом конкурсе.