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«Боюсь, не справятся с таким наплывом абитуриентов». Какое новшество введут для поступающих в колледжи?

16 августа 2022 19:10
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Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Беларуси, и Андрей Злотников, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси.  

Юлия Бешанова, ведущая:  
Мы уже несколько раз коснулись среднего специального образования. Помните, несколько лет назад была тенденция, что все лучшие дети идут в 11-й класс, а те, кто не тянет, идут на среднее специальное. Была проведена действительно большая работа, когда объясняли, для чего нужно такого рода образование, что это возможность получить профессию, образование, в будущем осознанно выбрать вуз. Насколько удалось эту тенденцию переломить?  

«Боюсь, не справятся с таким наплывом абитуриентов». Какое новшество введут для поступающих в колледжи?-1

Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Беларуси:  
Сегодня среднее специальное образование особенно востребовано, потому что это практикоориентированное образование, ты получаешь конкретную профессию за очень небольшие сроки и ты всегда будешь обеспечен рабочим местом.  

Юлия Бешанова:  
Было модно: у всех должно быть высшее образование.  

Ирина Старовойтова:  
Конечно, а в этом году на уровне ССО сработало после 9 классов медицинское образование, сестринская подготовка. Мы впервые открыли в этом году, и в принципе это сработало. Это было востребовано, мы видим эти результаты, поэтому это радует. С удовольствием идут после 9 классов на эту специальность. Да и другие специальности технического профиля очень востребованы. Кстати, там немалые конкурсы на место, не так легко поступить. А в следующем году на уровне ССУ и ПТУ будет новшество, потому что будет обеспечен конкурс аттестатов. Таким ребятам не нужно будет сдавать централизованное тестирование, и по конкурсу аттестатов, если они в конкурсе побеждают, то могут обучаться.  

Юлия Бешанова:  
Боюсь, не справится с таким наплывом абитуриентов среднее специальное образование.  

Ирина Старовойтова:  
Победят лучшие в этом конкурсе.    

«Боюсь, не справятся с таким наплывом абитуриентов». Какое новшество введут для поступающих в колледжи?-4

Андрей Злотников, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Что касается среднего специального образования, мне посчастливилось впервые в этом году быть в Минском государственном колледже электроники. Уникальное учебное учреждение с учетом того, что и ряд востребованных специальностей, и тесное сотрудничество с «Интегралом». Как бы там ни говорили, но мы с вами электронную промышленность сохранили. И это сейчас будет востребовано. Специфика этого учебного учреждения заключается в том, что впервые в стране еще пару лет назад здесь был создан ресурсный центр для инклюзивного образования. Когда видишь, какие там создаются условия для людей с ограниченными возможностями. Иногда комок к горлу подкатывает и смотришь на другие проблемы более взвешенно, они кажутся не такими серьезными, когда видишь, какие проблемы там решают люди. И такое человеческое наблюдение.  

Бываешь в средних специальных учреждениях и иногда думаешь: эх, мне бы мои 17 лет вернуть, поступил бы на рабочую специальность. Вы обратите внимание. Если посмотреть биографии многих руководителей – государственных служащих, чиновников высшего ранга, руководителей предприятий – у многих не одно и не два образования, у многих в бэкграунде есть рабочая профессия. Сначала получили рабочую профессию, потом они получили высшее образование, и не одно. И очень важно понимать сегодня молодым людям, которые стремятся сделать какую-то карьеру, что рабочая специальность никогда лишней не будет. Это с банальной житейской точки зрения. Сегодня в тех ресурсных центрах, которые у нас есть, прекрасные возможности. Особенно те колледжи, которые сотрудничают с заказчиками кадров, которые получают новейшее оборудование, потом приходят на предприятия работать.  

«Боюсь, не справятся с таким наплывом абитуриентов». Какое новшество введут для поступающих в колледжи?-7

Юлия Бешанова:  
То есть попробовал руками эту профессию.  

Андрей Злотников:  
Несомненно.  

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# Государственная политика в области образования # общество # Юлия Бешанова # Ирина Старовойтова # Андрей Злотников # Фотофакт

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