«Боюсь, не справятся с таким наплывом абитуриентов». Какое новшество введут для поступающих в колледжи?
Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Беларуси, и Андрей Злотников, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси.
Юлия Бешанова, ведущая:
Мы уже несколько раз коснулись среднего специального образования. Помните, несколько лет назад была тенденция, что все лучшие дети идут в 11-й класс, а те, кто не тянет, идут на среднее специальное. Была проведена действительно большая работа, когда объясняли, для чего нужно такого рода образование, что это возможность получить профессию, образование, в будущем осознанно выбрать вуз. Насколько удалось эту тенденцию переломить?
Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Беларуси:
Сегодня среднее специальное образование особенно востребовано, потому что это практикоориентированное образование, ты получаешь конкретную профессию за очень небольшие сроки и ты всегда будешь обеспечен рабочим местом.
Юлия Бешанова:
Было модно: у всех должно быть высшее образование.
Ирина Старовойтова:
Конечно, а в этом году на уровне ССО сработало после 9 классов медицинское образование, сестринская подготовка. Мы впервые открыли в этом году, и в принципе это сработало. Это было востребовано, мы видим эти результаты, поэтому это радует. С удовольствием идут после 9 классов на эту специальность. Да и другие специальности технического профиля очень востребованы. Кстати, там немалые конкурсы на место, не так легко поступить. А в следующем году на уровне ССУ и ПТУ будет новшество, потому что будет обеспечен конкурс аттестатов. Таким ребятам не нужно будет сдавать централизованное тестирование, и по конкурсу аттестатов, если они в конкурсе побеждают, то могут обучаться.
Юлия Бешанова:
Боюсь, не справится с таким наплывом абитуриентов среднее специальное образование.
Ирина Старовойтова:
Победят лучшие в этом конкурсе.
Андрей Злотников, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Что касается среднего специального образования, мне посчастливилось впервые в этом году быть в Минском государственном колледже электроники. Уникальное учебное учреждение с учетом того, что и ряд востребованных специальностей, и тесное сотрудничество с «Интегралом». Как бы там ни говорили, но мы с вами электронную промышленность сохранили. И это сейчас будет востребовано. Специфика этого учебного учреждения заключается в том, что впервые в стране еще пару лет назад здесь был создан ресурсный центр для инклюзивного образования. Когда видишь, какие там создаются условия для людей с ограниченными возможностями. Иногда комок к горлу подкатывает и смотришь на другие проблемы более взвешенно, они кажутся не такими серьезными, когда видишь, какие проблемы там решают люди. И такое человеческое наблюдение.
Бываешь в средних специальных учреждениях и иногда думаешь: эх, мне бы мои 17 лет вернуть, поступил бы на рабочую специальность. Вы обратите внимание. Если посмотреть биографии многих руководителей – государственных служащих, чиновников высшего ранга, руководителей предприятий – у многих не одно и не два образования, у многих в бэкграунде есть рабочая профессия. Сначала получили рабочую профессию, потом они получили высшее образование, и не одно. И очень важно понимать сегодня молодым людям, которые стремятся сделать какую-то карьеру, что рабочая специальность никогда лишней не будет. Это с банальной житейской точки зрения. Сегодня в тех ресурсных центрах, которые у нас есть, прекрасные возможности. Особенно те колледжи, которые сотрудничают с заказчиками кадров, которые получают новейшее оборудование, потом приходят на предприятия работать.