Будут фейерверки, развлекательная программа и вкусная еда. Почему Новый год стоит встретить в санатории «Ружанский»?

Вы стали свидетелями настоящего рождественского чуда в студии «Нового утра». Мы гадали, где лучше всего встречать Новый год, как вдруг в нашу дверь постучались гости. И непростые. Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – директор ОАО «Санаторий «Ружанский» Владимир Карпечкин и заместитель директора ОАО «Санаторий «Ружанский» Наталья Нашилова. Как санаторий «Ружанский» подготовился к встрече Нового года? Юрий Царев, ведущий:

Мы знаем, что в «Ружанском», несмотря на холода, всегда тепло и уютно. Как вы приготовились встречать праздники?

Владимир Карпечкин, директор ОАО «Санаторий «Ружанский»:

Мы давно готовились к новогодним праздникам. Как говорят, готовь сани летом. Так и мы начали подготовку с осени. Наш санаторий имеет такую специфику, что мы очень активно у себя отмечаем новогодние мероприятия, рождественские праздники. Создана для этого целая инфраструктура. Приезжая к нам, гости погружаются в атмосферу сказки, сказочного новогоднего таинства. Более 100 елок установлено на предприятии, все подсвечено, все горит. Юрий Царев:

22 декабря вы отметили как раз день рождения. Владимир Карпечкин:

Да, отмечали уже этот праздник. 22 декабря день рождения белорусской Снегурочки, празднично прошло, с фейерверком, с салютом, с мероприятиями. Александра Каштанова, ведущая:

Мы знаем, что у вас можно даже услышать бой курантов в новогоднюю ночь. Это правда? Владимир Карпечкин:

Действительно, будет онлайн-трансляция. На улице установлен большой жидкокристаллический монитор, будет идти трансляция. Когда наступит бой курантов, у нас в санатории будет громадный 10-минутный фейерверк. Очень красивый и красочный. Все будет очень празднично.

Какая необычная программа будет организована в новогоднюю дочь? Юрий Царев:

Вы сказали, что в праздничные дни предпраздничное настроение, масса всяких сюрпризов. Но кроме боя курантов и фейерверка у вас еще и насыщенная программа. Владимир Карпечкин:

Да, если структурировать, то на два этапа можно разделить. До Нового года, она уже сейчас идет, то же 22-е число, день рождения Снегурочки, празднование католического Рождества, всякие праздничные мероприятия на улице, барбекю-фест, блинный фест. Мы активно проводим катания на пони. Сама новогодняя ночь длится практически до утра, приезжают звезды белорусской эстрады. Очень любит наш курорт Александр Солодуха. Он уже который год подряд встречает у нас Новый год. Большая программа новогоднего «Голубого огонька», все это плавно перетекает в первое и второе число. Работает параллельно кафе-ресторан с белорусской, польской, украинской кухнями. Очень хорошее кафе. Удивим всех очень изысканным столом. Мы собрали целую команду профессионалов поваров со всей страны. Меню будет самое изысканное. Также оно будет не только в новогоднюю ночь, кухня будет разнообразная в течение всего января. На улице будут жариться блины, драники, мы открыли замечательное кафе «На посошок». Прямо на улице жарится шашлык, барбекю, колбаски гриль. Нашим гостям будет очень интересно погрузиться в эту атмосферу Беловежской пущи на свежем воздухе под рюмочку с вкусным шашлычком. До Масленицы будут идти наши мероприятия. Какими мероприятиями в 2022 году санаторий гордится? Александра Каштанова:

Уверена, что праздничные шоу – это не единственные яркие события в уходящем году. Какими мероприятиями в 2022 году гордитесь?

Наталья Нашилова, заместитель директора ОАО «Санаторий «Ружанский»:

Мы активно проводим нашу культурно-развлекательную программу, потому что мы дорожим каждым нашим клиентом. Для нас главное, чтобы им понравилось, осталось прекрасное настроение, чтобы они замечательно о нас отзывались, рассказывали своим друзьям и знакомым. 22 апреля у нас будет день рождения санатория. Планируем провести его грандиозно, чтобы наши гости отдохнули. Посмотрели, как мы для них стараемся, вернулись к нам обратно. Владимир Карпечкин:

Мы много работаем, чтобы быть востребованными именно в этот период новогодний. Интерес к санаториям снижается, мы больше переключаемся на культурно-развлекательную, СПА-составляющую, чтобы люди приехали отдохнуть. Потусить, оттянуться, расслабиться. Юрий Царев:

Вы сейчас можете поздравить всех наших телезрителей с наступающими праздниками. Владимир Карпечкин:

Курорт «Ружа Хутар» – родина белорусской Снегурочки, а это значит, что санаторий «Ружанский» является домом для всех белорусов. Мы от всей души поздравляем вас с новым 2023-м годом! Годом пушистого кролика. Пусть в жизни все будет пушисто и мягко, гладко и нежно.