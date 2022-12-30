Дети из Донбасса возложили цветы к Вечному огню на площади Победы в Минске

Новости Беларуси. В Минске на каникулах находится группа детей из Донбасса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 30 декабря ребята приняли участие в церемонии памяти.

Особая атмосфера им сопутствовала уже на подступах к монументу на площади Победы. Под ней находится Круглый мемориальный зал, посвященный героям, павшим во время Великой Отечественной.