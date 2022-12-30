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Дети из Донбасса возложили цветы к Вечному огню на площади Победы в Минске

30 декабря 2022 09:38
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Новости Беларуси. В Минске на каникулах находится группа детей из Донбасса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 30 декабря ребята приняли участие в церемонии памяти.  

Дети из Донбасса возложили цветы к Вечному огню на площади Победы в Минске-1

Особая атмосфера им сопутствовала уже на подступах к монументу на площади Победы. Под ней находится Круглый мемориальный зал, посвященный героям, павшим во время Великой Отечественной.  

Дети из Донбасса возложили цветы к Вечному огню на площади Победы в Минске-4

Оттуда ребята в сопровождении руководства Минска и парламентариев направились к Вечному огню и обелиску. Возложили к ним цветы и венок. Целый месяц дети из Донбасса будут посещать различные места Минска, музеи и выставки.  

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# Международная политика # общество # Фотофакт

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