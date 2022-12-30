Прямой эфир

Этот мальчик мечтает стать танкистом, и вот как его желание осуществили в Минобороны

30 декабря 2022 10:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Жить под мирным небом и быть верным защитником своего Отечества. Об этом мечтают белорусские мальчишки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Этот мальчик мечтает стать танкистом, и вот как его желание осуществили в Минобороны-1

Необычное желание осуществили в Министерстве обороны. По электронной почте там в канун Нового года получили письмо, в котором мама от имени сына озвучила просьбу. И военные не оставили ее без внимания.  

Этот мальчик мечтает стать танкистом, и вот как его желание осуществили в Минобороны-4

Влад Сидорович хочет связать свою жизнь с армией, правда, еще определяется со специальностью. В свои семь лет мальчик решил твердо: нужно почувствовать себя настоящим танкистом.  

Этот мальчик мечтает стать танкистом, и вот как его желание осуществили в Минобороны-7

Что за имя такое чудесное? Пойдем, Владик, я покажу тебе.  

Этот мальчик мечтает стать танкистом, и вот как его желание осуществили в Минобороны-10

В роли волшебников выступили не только военные. Благодаря Деду Морозу Влад в 72-м объединенном учебном центре вошел в состав танкового экипажа, а сопровождали его мама, брат и сестра.  

Этот мальчик мечтает стать танкистом, и вот как его желание осуществили в Минобороны-13

Леонид Касинский, начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси:  
Естественно, для мальчишки праздник – праздник для всей семьи. Нам удалось доставить радость еще одному мальчишке, еще одному будущему защитнику Отечества, который стремится и желает быть военным. Который уже с малых лет понимает, что такое защита Родины.  

Этот мальчик мечтает стать танкистом, и вот как его желание осуществили в Минобороны-16

Кульминацией теплой встречи стало чаепитие на танкодроме и вручение подарков. Владу вручили игрушечный танк. Военные не скрывали, что ждут в гости мальчишку вновь.  

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Леонид Касинский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мы должны перекрыть вам воду». Что ждёт неплательщиков коммуналки? Анонс программы «Решение есть!»
30 декабря 2022 09:55

«Мы должны перекрыть вам воду». Что ждёт неплательщиков коммуналки? Анонс программы «Решение есть!»

Дети из Донбасса возложили цветы к Вечному огню на площади Победы в Минске
30 декабря 2022 09:38

Дети из Донбасса возложили цветы к Вечному огню на площади Победы в Минске

10 тонн гуманитарной помощи передадут украинским беженцам в Беларуси
30 декабря 2022 09:37

10 тонн гуманитарной помощи передадут украинским беженцам в Беларуси