Этот мальчик мечтает стать танкистом, и вот как его желание осуществили в Минобороны

Новости Беларуси. Жить под мирным небом и быть верным защитником своего Отечества. Об этом мечтают белорусские мальчишки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Необычное желание осуществили в Министерстве обороны. По электронной почте там в канун Нового года получили письмо, в котором мама от имени сына озвучила просьбу. И военные не оставили ее без внимания.

Влад Сидорович хочет связать свою жизнь с армией, правда, еще определяется со специальностью. В свои семь лет мальчик решил твердо: нужно почувствовать себя настоящим танкистом.

Что за имя такое чудесное? Пойдем, Владик, я покажу тебе.

В роли волшебников выступили не только военные. Благодаря Деду Морозу Влад в 72-м объединенном учебном центре вошел в состав танкового экипажа, а сопровождали его мама, брат и сестра.

Леонид Касинский, начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси:

Естественно, для мальчишки праздник – праздник для всей семьи. Нам удалось доставить радость еще одному мальчишке, еще одному будущему защитнику Отечества, который стремится и желает быть военным. Который уже с малых лет понимает, что такое защита Родины.