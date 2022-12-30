«Мы должны перекрыть вам воду». Что ждёт неплательщиков коммуналки? Анонс программы «Решение есть!»

Новости Беларуси. Проект СТВ, призванный помогать. Каждую пятницу в вечернем эфире мы рассказываем истории реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть.

Получил услугу – заплати. Отчего растут долги за коммуналку?

Есть две категории должников. Первая категория – это люди, которые просто забыли по объективным причинам. Вторая категория – это злостные неплательщики.

Не хотят или не могут? Почему прописные истины известны не всем.

– Здравствуйте.

– Что вы барабаните? Что это такое?

– Это телевидение.

– Все, до свидания.

Копить долги себе дороже. Как быть, если задолженность выросла, а рассчитаться нечем?

– Видели вашу оплату, а остальная задолженность?

– В следующем месяце.

И что ждет злостных неплательщиков коммуналки?

Мы должны перекрыть вам воду.