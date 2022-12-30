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«Мы должны перекрыть вам воду». Что ждёт неплательщиков коммуналки? Анонс программы «Решение есть!»

30 декабря 2022 09:55
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Новости Беларуси. Проект СТВ, призванный помогать. Каждую пятницу в вечернем эфире мы рассказываем истории реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть.  

«Мы должны перекрыть вам воду». Что ждёт неплательщиков коммуналки? Анонс программы «Решение есть!»-1

Получил услугу – заплати. Отчего растут долги за коммуналку?  

«Мы должны перекрыть вам воду». Что ждёт неплательщиков коммуналки? Анонс программы «Решение есть!»-4

Есть две категории должников. Первая категория – это люди, которые просто забыли по объективным причинам. Вторая категория – это злостные неплательщики.  

«Мы должны перекрыть вам воду». Что ждёт неплательщиков коммуналки? Анонс программы «Решение есть!»-7

Не хотят или не могут? Почему прописные истины известны не всем.  

«Мы должны перекрыть вам воду». Что ждёт неплательщиков коммуналки? Анонс программы «Решение есть!»-10

– Здравствуйте.  
– Что вы барабаните? Что это такое?  
– Это телевидение.   
– Все, до свидания. 

«Мы должны перекрыть вам воду». Что ждёт неплательщиков коммуналки? Анонс программы «Решение есть!»-13

Копить долги себе дороже. Как быть, если задолженность выросла, а рассчитаться нечем?  

«Мы должны перекрыть вам воду». Что ждёт неплательщиков коммуналки? Анонс программы «Решение есть!»-16

– Видели вашу оплату, а остальная задолженность?  
– В следующем месяце.  

«Мы должны перекрыть вам воду». Что ждёт неплательщиков коммуналки? Анонс программы «Решение есть!»-19

И что ждет злостных неплательщиков коммуналки?  

«Мы должны перекрыть вам воду». Что ждёт неплательщиков коммуналки? Анонс программы «Решение есть!»-22

Мы должны перекрыть вам воду.  

«Мы должны перекрыть вам воду». Что ждёт неплательщиков коммуналки? Анонс программы «Решение есть!»-25

Коммунальное чтиво. Или долг платежом красен. 30 декабря в 16:50, сразу после выпуска новостей на СТВ.  

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# Государственная политика в области жилищно-коммунального хозяйства # общество # Фотофакт

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