Александр Лукашенко: я не знаю, я болел или нет, я не тестировался

Потому логично, во время посещения МТЗ у главы государства поинтересовались, как у нас обстоят дела в этом вопросе.

Новости Беларуси. Ситуация с распространением коронавируса заботит людей, и это естественно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вот я не знаю, я болел или нет. Я не тестировался. Я тесты не делал.

И многие из вас не знают, болели вы, не болели. Но это наше будет достояние, если у нас подавляющее большинство людей не замечая (переболеют – прим. ред.). А 85-90 % переболели в мире и не заметили этого, бессимптомно.