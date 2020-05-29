Александр Лукашенко: на богатом Западе уже дикая безработица, люди кастрюлями барабанят. Слава богу, что мы этого избежали

Новости Беларуси. Сегодня, 29 мая, Александр Лукашенко посетил Минский тракторный завод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это старейшее в стране предприятие, которое сегодня, кстати, отмечает очередную годовщину со дня основания, в условиях пандемии не останавливало работу. Собственно, как и все производства в стране. И правильность этого решения сегодня отметил глава государства.

Посещение завода Президентом началось со знакомства с линейкой выпускаемых машин. В частности, Александру Лукашенко показали новые двигатели с системой очистки, энергонасыщенные и сверхмощные тракторы, снегоуплотнительную и льдозаливочную технику. После осмотра экспозиции Александр Лукашенко подчеркнул: важно не только производить продукцию, но и делать это на высоком уровне. Тогда не будет возникать и проблем со сбытом.

Сегодня МТЗ входит в топ-10 мировых производителей профильной техники. Порядка 90 % тракторов поставляется на экспорт. Завод успешно развивается – здесь работают 15 тысяч человек. Еще 7,5 тысяч в штате предприятий холдинга. Есть и вакансии. В условиях мирового экономического спада важно не останавливать промышленность, уверен Президент, чтобы люди могли трудиться и получать зарплату.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам не надо торопиться – с вертолета деньги будем разбрасывать... Вы же знаете, заявлений сейчас много. Да, надо заработать. Но вопрос: а есть ли рабочие места? Почему, допустим, с того же районного центра, да и в Минске общежития дают, 1500 рублей, считай, зарплата – и не пойти, не поработать? Чего ждем, ждем чего? С вертолета денег не будет. Виталий Вовк, генеральный директор МТЗ:

Александр Григорьевич, все думают, если полторы тысячи – я пришел, и мне ее дадут. Александр Лукашенко:

Естественно, но если не умеешь – научат. Если есть, что продавать, то и справятся. Я имею в виду качество. Если это есть, то, конечно, справятся. Не может быть так, что все это будет вечно продолжаться. На богатом Западе уже дикая безработица, люди кастрюлями барабанят, люди хотят кушать. Слава богу, что мы этого избежали.