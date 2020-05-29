Президент Беларуси о коронавирусе: если мы переболели, нам не стоит бояться. А вот кто не переболел, вторая волна может накрыть

Новости Беларуси. В нашей стране никто ни в коем случае не пренебрегает здоровьем людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ежедневно тестируют на COVID-19 больше десятка тысяч человек, каждому оказывают должное лечение и даже в самых сложных случаях наши врачи борются за жизнь пациентов. Впрочем, главное – белорусы не поддались панике, продолжили работать, хотя, безусловно, стали осторожнее и внимательнее к себе.

Вы, конечно, знаете всю полную и достоверную информацию по данному вопросу. Какое у нас в стране по вирусу на сегодня состояние?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы не запрещали. Ты, Ирина, хочешь маску надеть – надевай, пожалуйста. Ну, вы все это слышали. Единственное, я требовал и требую пока сейчас: старикам не надо шататься по городу. Потихоньку лечили, смотрели за людьми. Лекарств не было, никто не знал, как лечить. Пробовали то, это. Сейчас мы знаем, какие лекарства надо кому. Прошло два месяца, наши врачи это научились делать. Молодцы. У нас сегодня хватает и масок, и лекарств. И, главное, люди научились работать. И Бог опять помогает, что утром, вечером мне Наталья Ивановна, мэр Минска докладывают, министр по ситуации.

Да, у нас там, конечно, меньше этих пневмоний. Но они говорят: это уже не те пневмонии, это уже легкая заболеваемость. Потихоньку мы выкарабкиваемся из этой проблемы. Александр Лукашенко: я не знаю, я болел или нет, я не тестировался Сейчас уже все больше и больше – вы, наверное, слышите – заявлений о так называемой второй волне. Что якобы она придет. Если не сейчас вспышка, то осенью. И вот если мы пройдем этот период… Пройдем. Я уверен уже, что пройдем, я просто уже суеверным стал, поэтому. Пройдем. Вот этим путем, когда у нас под 90 % люди переболели. Поэтому, если мы переболели, нам не стоит бояться второй волны. А вот кто не переболел, вторая волна может накрыть.