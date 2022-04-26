«Будет уже третий сезон его использования». Заместитель председателя БФБА об особенностях летательный аппаратов

Новости Беларуси. Что находят в недрах нашего мегаполиса? Какие умные технологии пора впустить в наши квартиры и при чем тут генетические паспорта? Об инновациях столицы рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Новости Беларуси. Что находят в недрах нашего мегаполиса? Какие умные технологии пора впустить в наши квартиры и при чем тут генетические паспорта? Об инновациях столицы рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Илона Волынец, СТВ:
Сейчас беспилотники настолько ворвались в нашу жизнь, что летательные аппараты есть даже у пятилетних малышей. Что тогда по поводу игрушек для взрослых? Это и есть та самая мечта любого папы?
Кристина Сущеня, СТВ:
К нам опять гости пришли не с пустыми руками. Рассказывайте, что этот чудо-аппарат делает?
Глеб Бондарик, заместитель председателя Белорусской федерации беспилотной авиации:
В гражданском применении беспилотники сейчас лидируют в геодезии, картографии и в сельском хозяйстве. Данная модель предназначена для внесения средств защиты растений, то есть для сельского хозяйства, лесопаркового хозяйства. В период пандемии с таких дронов даже проходила обработка всевозможными реагентами.
Илона Волынец:
Сюда помещается реагент?
Глеб Бондарик:
В эту емкость мы можем поместить до 20 литров любого средства защиты растений или иного препарата.
Кристина Сущеня:
На какую высоту он поднимается?
Глеб Бондарик:
Дело в том, что этот беспилотник сугубо предназначен для сельского хозяйства, поэтому он поднимается не выше 30 метров. Рабочая его высота – до трех метров (где-то полтора или два метра).
Илона Волынец:
А сколько всего таких летательных аппаратов?
Глеб Бондарик:
В Республике Беларусь?
Илона Волынец:
Да.
Глеб Бондарик:
Уже больше десятка. И данный беспилотник был один из первых поставлен в республику. Это будет уже третий сезон его использования.
Кристина Сущеня:
Я слышала, что 80 % успеха зависит от того, как управлять такой железной птичкой. Как им управлять? Давайте, может, его включим. Что нужно делать?
Евгений Осипов, руководитель проекта по продвижению беспилотников:
На эту кнопку сначала нужно кратко нажать, а потом подержать.
Илона Волынец:
Почувствуй себя пилотом.
Глеб Бондарик:
На данный момент, к сожалению, дрон не видит спутниковой группировки, а так он обменивается данными со спутником, обменивается данными через интернет с сервером и позволяет вам или не позволяет совершать дальнейшие полеты.
Кристина Сущеня:
Какие сферы он обслуживает?
Глеб Бондарик:
Сферы №1 – это геодезия, картография.
Евгений Осипов:
И строительство, скажем так. Это мониторинг промышленных объектов, то есть все сферы, связанные с тем, где нужно быстро получить высокоточные данные и померить геометрические параметры каких-то объектов. Также набирает обороты, в том числе и в Беларуси, тепловизионная съемка, потому что есть такие энергоэффективные системы, как солнечные панели, их обследование.
Илона Волынец:
А как насчет дрона-курьера? Тут великолепно поместился бы пакет с продуктами.
Евгений Осипов:
Это один из самых популярных вопросов. Пока это очень сложно, такую системы настроить и использовать ее в правовом поле на государственном уровне очень сложно.
Глеб Бондарик:
И здесь важен технический вопрос. Меня на каких-то мероприятиях, где собираются представители IT-кругов, спрашивают об этом, это лежит на поверхности, давайте кроссовки доставлять при помощи беспилотника. Если это делать системно и серьезно, то перемещения этих кроссовок будут стоить дороже, чем сама пара кроссовок, потому что это требует создания весьма серьезной инфраструктуры вокруг всех этих беспилотников.
Кристина Сущеня:
Мы можем сказать, что будущее за беспилотниками?
Глеб Бондарик:
Это настоящее.
Кристина Сущеня:
Что касательно правил использования? Ведь внесли изменения. Что важно знать на этот день?
Глеб Бондарик:
Правил по использованию беспилотных летательных аппаратов в гражданском секторе нет вообще. Но сейчас активно все службы, которые за это отвечают, занялись разработкой этих правил. Огромное спасибо, что нас как федерацию приняли в рабочую группу по разработке данных правил. Отсутствие правил – это главный сдерживающий фактор для развития этой отрасли, потому что сейчас приходится работать аккуратненько, не афишируя. Вы говорите о том, что это будущее. Это настоящее, но никто об этом не знает, потому что нет правил по легальному использованию.
Читайте также:
«Мы здесь собирали пыль, отложения». Как учащиеся школы делают открытия в мире астрономии?
Что такое энергоэффективность и как её повысить? Об этом рассказал директор Института ЖКХ НАН Беларуси
Что посадить в начале дачного сезона? На этот вопрос ответил научный сотрудник Центрального ботанического сада