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«Будет уже третий сезон его использования». Заместитель председателя БФБА об особенностях летательный аппаратов

26 апреля 2022 06:55
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Новости Беларуси. Что находят в недрах нашего мегаполиса? Какие умные технологии пора впустить в наши квартиры и при чем тут генетические паспорта? Об инновациях столицы рассказали в программе «Большой город» на СТВ.  

«Будет уже третий сезон его использования». Заместитель председателя БФБА об особенностях летательный аппаратов-1

Илона Волынец, СТВ:  
Сейчас беспилотники настолько ворвались в нашу жизнь, что летательные аппараты есть даже у пятилетних малышей. Что тогда по поводу игрушек для взрослых? Это и есть та самая мечта любого папы?  

Кристина Сущеня, СТВ:  
К нам опять гости пришли не с пустыми руками. Рассказывайте, что этот чудо-аппарат делает?  

«Будет уже третий сезон его использования». Заместитель председателя БФБА об особенностях летательный аппаратов-3

Глеб Бондарик, заместитель председателя Белорусской федерации беспилотной авиации:  
В гражданском применении беспилотники сейчас лидируют в геодезии, картографии и в сельском хозяйстве. Данная модель предназначена для внесения средств защиты растений, то есть для сельского хозяйства, лесопаркового хозяйства. В период пандемии с таких дронов даже проходила обработка всевозможными реагентами.  

Илона Волынец:  
Сюда помещается реагент?  

«Будет уже третий сезон его использования». Заместитель председателя БФБА об особенностях летательный аппаратов-5

Глеб Бондарик:  
В эту емкость мы можем поместить до 20 литров любого средства защиты растений или иного препарата.  

Кристина Сущеня:  
На какую высоту он поднимается?  

Глеб Бондарик:  
Дело в том, что этот беспилотник сугубо предназначен для сельского хозяйства, поэтому он поднимается не выше 30 метров. Рабочая его высота – до трех метров (где-то полтора или два метра).  

«Будет уже третий сезон его использования». Заместитель председателя БФБА об особенностях летательный аппаратов-7

Илона Волынец:  
А сколько всего таких летательных аппаратов?  

Глеб Бондарик:  
В Республике Беларусь?  

Илона Волынец:  
Да.  

Глеб Бондарик:  
Уже больше десятка. И данный беспилотник был один из первых поставлен в республику. Это будет уже третий сезон его использования.  

Кристина Сущеня:  
Я слышала, что 80 % успеха зависит от того, как управлять такой железной птичкой. Как им управлять? Давайте, может, его включим. Что нужно делать?  

«Будет уже третий сезон его использования». Заместитель председателя БФБА об особенностях летательный аппаратов-9

Евгений Осипов, руководитель проекта по продвижению беспилотников:  
На эту кнопку сначала нужно кратко нажать, а потом подержать.  

Илона Волынец:  
Почувствуй себя пилотом.  

«Будет уже третий сезон его использования». Заместитель председателя БФБА об особенностях летательный аппаратов-11

Глеб Бондарик:  
На данный момент, к сожалению, дрон не видит спутниковой группировки, а так он обменивается данными со спутником, обменивается данными через интернет с сервером и позволяет вам или не позволяет совершать дальнейшие полеты.  

Кристина Сущеня:  
Какие сферы он обслуживает?  

Глеб Бондарик:  
Сферы №1 – это геодезия, картография.  

Евгений Осипов:  
И строительство, скажем так. Это мониторинг промышленных объектов, то есть все сферы, связанные с тем, где нужно быстро получить высокоточные данные и померить геометрические параметры каких-то объектов. Также набирает обороты, в том числе и в Беларуси, тепловизионная съемка, потому что есть такие энергоэффективные системы, как солнечные панели, их обследование.  

«Будет уже третий сезон его использования». Заместитель председателя БФБА об особенностях летательный аппаратов-13

Илона Волынец:  
А как насчет дрона-курьера? Тут великолепно поместился бы пакет с продуктами.  

Евгений Осипов:  
Это один из самых популярных вопросов. Пока это очень сложно, такую системы настроить и использовать ее в правовом поле на государственном уровне очень сложно.  

Глеб Бондарик:  
И здесь важен технический вопрос. Меня на каких-то мероприятиях, где собираются представители IT-кругов, спрашивают об этом, это лежит на поверхности, давайте кроссовки доставлять при помощи беспилотника. Если это делать системно и серьезно, то перемещения этих кроссовок будут стоить дороже, чем сама пара кроссовок, потому что это требует создания весьма серьезной инфраструктуры вокруг всех этих беспилотников.  

Кристина Сущеня:  
Мы можем сказать, что будущее за беспилотниками?  

Глеб Бондарик:  
Это настоящее.  

«Будет уже третий сезон его использования». Заместитель председателя БФБА об особенностях летательный аппаратов-15

Кристина Сущеня:  
Что касательно правил использования? Ведь внесли изменения. Что важно знать на этот день?  

Глеб Бондарик:  
Правил по использованию беспилотных летательных аппаратов в гражданском секторе нет вообще. Но сейчас активно все службы, которые за это отвечают, занялись разработкой этих правил. Огромное спасибо, что нас как федерацию приняли в рабочую группу по разработке данных правил. Отсутствие правил – это главный сдерживающий фактор для развития этой отрасли, потому что сейчас приходится работать аккуратненько, не афишируя. Вы говорите о том, что это будущее. Это настоящее, но никто об этом не знает, потому что нет правил по легальному использованию.  

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# Беспилотники # Илона Волынец # Кристина Сущеня # Глеб Бондарик

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