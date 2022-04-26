«Будет уже третий сезон его использования». Заместитель председателя БФБА об особенностях летательный аппаратов

Новости Беларуси. Что находят в недрах нашего мегаполиса? Какие умные технологии пора впустить в наши квартиры и при чем тут генетические паспорта? Об инновациях столицы рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

Илона Волынец, СТВ:

Сейчас беспилотники настолько ворвались в нашу жизнь, что летательные аппараты есть даже у пятилетних малышей. Что тогда по поводу игрушек для взрослых? Это и есть та самая мечта любого папы? Кристина Сущеня, СТВ:

К нам опять гости пришли не с пустыми руками. Рассказывайте, что этот чудо-аппарат делает?

Глеб Бондарик, заместитель председателя Белорусской федерации беспилотной авиации:

В гражданском применении беспилотники сейчас лидируют в геодезии, картографии и в сельском хозяйстве. Данная модель предназначена для внесения средств защиты растений, то есть для сельского хозяйства, лесопаркового хозяйства. В период пандемии с таких дронов даже проходила обработка всевозможными реагентами. Илона Волынец:

Сюда помещается реагент?

Глеб Бондарик:

В эту емкость мы можем поместить до 20 литров любого средства защиты растений или иного препарата. Кристина Сущеня:

На какую высоту он поднимается? Глеб Бондарик:

Дело в том, что этот беспилотник сугубо предназначен для сельского хозяйства, поэтому он поднимается не выше 30 метров. Рабочая его высота – до трех метров (где-то полтора или два метра).

Илона Волынец:

А сколько всего таких летательных аппаратов? Глеб Бондарик:

В Республике Беларусь? Илона Волынец:

Да. Глеб Бондарик:

Уже больше десятка. И данный беспилотник был один из первых поставлен в республику. Это будет уже третий сезон его использования. Кристина Сущеня:

Я слышала, что 80 % успеха зависит от того, как управлять такой железной птичкой. Как им управлять? Давайте, может, его включим. Что нужно делать?

Евгений Осипов, руководитель проекта по продвижению беспилотников:

На эту кнопку сначала нужно кратко нажать, а потом подержать. Илона Волынец:

Почувствуй себя пилотом.

Глеб Бондарик:

На данный момент, к сожалению, дрон не видит спутниковой группировки, а так он обменивается данными со спутником, обменивается данными через интернет с сервером и позволяет вам или не позволяет совершать дальнейшие полеты. Кристина Сущеня:

Какие сферы он обслуживает? Глеб Бондарик:

Сферы №1 – это геодезия, картография. Евгений Осипов:

И строительство, скажем так. Это мониторинг промышленных объектов, то есть все сферы, связанные с тем, где нужно быстро получить высокоточные данные и померить геометрические параметры каких-то объектов. Также набирает обороты, в том числе и в Беларуси, тепловизионная съемка, потому что есть такие энергоэффективные системы, как солнечные панели, их обследование.