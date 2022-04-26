Выделено 3 млрд рублей. Как в Беларуси преодолевают последствия аварии на ЧАЭС?

Новости Беларуси. На пути к возрождению. 26 апреля исполняется 36 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции. И на протяжении всех лет белорусы ведут активную работу по преодолению последствий катастрофы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На реализацию шестой госпрограммы направлено три миллиарда рублей. Новые производства, высокотехнологичные медцентры, безопасное освоение земель, инфраструктура.

В середине 1990-х годов Президент поставил задачу создать на этих землях условия для жизни людей. Благодаря совместной работе аграриев и ученых с помощью использования минеральных удобрений и проведения радиологических исследований удалось наладить производство. Например, в Хойникском районе работает завод по переработке молока. Вопросам радиационной безопасности на предприятии уделяют большое внимание. Там действует тройной уровень контроля.

Сергей Шпарло, начальник Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

На эту задачу направлено 115 миллионов 400 тысяч рублей. За эти деньги производилась газификация населенных пунктов, жилых домов. Прокладывались газопроводные линии, водопроводные сети. Проводились мелиоративные работы. Сданы в эксплуатацию 111 жилых домов. Закупались школьные автобусы для подвоза деток к объектам образования. Закупалось медицинское оборудование.