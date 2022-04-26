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Выделено 3 млрд рублей. Как в Беларуси преодолевают последствия аварии на ЧАЭС?

26 апреля 2022 06:19
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Новости Беларуси. На пути к возрождению. 26 апреля исполняется 36 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции. И на протяжении всех лет белорусы ведут активную работу по преодолению последствий катастрофы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На реализацию шестой госпрограммы направлено три миллиарда рублей. Новые производства, высокотехнологичные медцентры, безопасное освоение земель, инфраструктура.

Выделено 3 млрд рублей. Как в Беларуси преодолевают последствия аварии на ЧАЭС?-1

В середине 1990-х годов Президент поставил задачу создать на этих землях условия для жизни людей. Благодаря совместной работе аграриев и ученых с помощью использования минеральных удобрений и проведения радиологических исследований удалось наладить производство. Например, в Хойникском районе работает завод по переработке молока. Вопросам радиационной безопасности на предприятии уделяют большое внимание. Там действует тройной уровень контроля. 

Выделено 3 млрд рублей. Как в Беларуси преодолевают последствия аварии на ЧАЭС?-4

Сергей Шпарло, начальник Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси:  
На эту задачу направлено 115 миллионов 400 тысяч рублей. За эти деньги производилась газификация населенных пунктов, жилых домов. Прокладывались газопроводные линии, водопроводные сети. Проводились мелиоративные работы. Сданы в эксплуатацию 111 жилых домов. Закупались школьные автобусы для подвоза деток к объектам образования. Закупалось медицинское оборудование.  

Выделено 3 млрд рублей. Как в Беларуси преодолевают последствия аварии на ЧАЭС?-7

В планах дальнейшая поддержка сельского хозяйства, социально-экономическое развитие пострадавших территорий, а также раннее выявление заболеваний и своевременное лечение, реабилитация и проведение профилактических мероприятий. Созданные медцентры пополняют современным высокотехнологичным оборудованием. Но главное – высококвалифицированные сотрудники. В чернобыльских районах укомплектованность медкадрами составляет 90 %.  

# Авария на Чернобыльской АЭС # общество # Сергей Шпарло # Александр Лукашенко # Фотофакт

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