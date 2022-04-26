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«Это судьбы каждого из наших людей». Андрей Иванец провёл урок памяти в школе №16 Минска

26 апреля 2022 06:38
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Новости Беларуси. «Нам этот мир завещано беречь». Патриотический проект, приуроченный к 77-й годовщине Победы, продолжает объединять белорусских школьников. Накануне урок памяти для учащихся 16-й школы Минска провел министр образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Это судьбы каждого из наших людей». Андрей Иванец провёл урок памяти в школе №16 Минска-1

Особое звучание тема войны и подвига белорусского народа приобретает в Год исторической памяти. Каждый должен не только помнить, но и знать. Ведь сейчас отдельные страны пытаются исказить факты. Стоять на защите правды придется новому поколению белорусов. Такими взрослыми размышлениями делились ребята на встрече с министром. Они также рассказали о военном прошлом своих предков, защитников родины.  

«Это судьбы каждого из наших людей». Андрей Иванец провёл урок памяти в школе №16 Минска-4

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:  
В годы Великой Отечественной войны жили точно такие же люди, жили мирной жизнью, в которой никто не думал и не подозревал, что завтра придет война и что она будет столь кровопролитной, с такими огромными человеческими потерями, разрушительными в особенности для нашей страны. Именно Брестская крепость приняла на себя первый удар. Каждый молодой человек должен почувствовать не просто количество жертв, не просто запомнить ключевые даты в этой войне, а осознать, что это судьбы каждого из наших людей. Судьбы тех людей, которые отдали свою жизнь за сегодняшнее наше светлое и независимое настоящее.  

«Это судьбы каждого из наших людей». Андрей Иванец провёл урок памяти в школе №16 Минска-7

Уроки памяти проходят в школах накануне Дня Победы по всей стране.  

# Великая Отечественная война # общество # Андрей Иванец # Фотофакт

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