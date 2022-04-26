«Это судьбы каждого из наших людей». Андрей Иванец провёл урок памяти в школе №16 Минска

Особое звучание тема войны и подвига белорусского народа приобретает в Год исторической памяти. Каждый должен не только помнить, но и знать. Ведь сейчас отдельные страны пытаются исказить факты. Стоять на защите правды придется новому поколению белорусов. Такими взрослыми размышлениями делились ребята на встрече с министром. Они также рассказали о военном прошлом своих предков, защитников родины.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

В годы Великой Отечественной войны жили точно такие же люди, жили мирной жизнью, в которой никто не думал и не подозревал, что завтра придет война и что она будет столь кровопролитной, с такими огромными человеческими потерями, разрушительными в особенности для нашей страны. Именно Брестская крепость приняла на себя первый удар. Каждый молодой человек должен почувствовать не просто количество жертв, не просто запомнить ключевые даты в этой войне, а осознать, что это судьбы каждого из наших людей. Судьбы тех людей, которые отдали свою жизнь за сегодняшнее наше светлое и независимое настоящее.