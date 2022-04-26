Зверьки плачут, скучают без мамы. В Гродненский зоопарк люди принесли брошенных лисят

Новости Беларуси. В Гродненском зоопарке беби-бум. Новые обитатели – лемур, мангуст и полярная сова. Однако детеныши не всегда рождены в зоосаде, некоторых находят неравнодушные горожане (зверюшки оказались брошены) и приносят сотрудникам зоопарка. Можно ли подбирать брошенного зверька, узнавала Галина Буро.

Галина Буро, корреспондент:

Весна – это время получения потомства у лесных животных. Но, к сожалению, случаи бывают разные, и порой детеныши остаются без родителей. Люди их подбирают и приносят специалистам. В Гродненском зоопарке ежегодно выхаживают таких зверьков и птиц. В этот раз сезон открыли маленькие лисята.

Лисята не перестают плакать, они скучают без мамы. Малышам лишь недели три отроду. Потому они нуждаются в особом уходе. В зоопарк дикие зверьки попали по воле случая – люди разбирали скирду соломы и обнаружили такой пушистый сюрприз. Решили, что лиса их бросила, потому принесли детенышей в зоопарк.

Елена Комарец, ветеринарный врач Гродненского зоопарка:

Состояние лисят оценивается как удовлетворительное. Конечно, все, что сейчас произошло, для них является стрессом. Поэтому они пока еще плохо кушают, они еще не понимают, что с ними происходит, плачут. Как практика показывает, обычно два-три дня – и все у нас стабилизируется, и мы пойдем уже в привычном нашем режиме, как каждый год.

Люди, которые нашли малышей, не знали, что лисята рождаются темного окраса и только с возрастом рыжеют, потому решили, что это барсуки. В зоопарке с первого взгляда определили правильный вид животных. Но курьез решили сохранить в именах крох – назвали их Барсик и Барби. Таких историй за годы существования зоопарка немало, и здесь хотят обратить внимание людей: не всегда детеныши зверей нуждаются в помощи, если рядом нет мамы.

Елена Комарец:

Хочется просто акцентировать внимание на том, чтобы люди, когда оказываются в похожих ситуациях, не спешили спасать животных, а обращались в Министерство охраны природных ресурсов, в горячую линию охраны природы, чтобы компетентные специалисты могли оценить ситуацию – действительно ли животные нуждаются в том, чтобы их спасали. Потому что большая вероятность того, что, если бы оставили на какое-то время в покое этих животных, оставили в покое ту скирду, мать, скорее всего, бы их перенесла в безопасное место. А так, они теперь уже, конечно, останутся у нас, и будет у нас сейчас кормление каждые 3-4 часа, наблюдение. И, скорее всего, они останутся уже в зоопарке, потому что животное, выросшее в неволе, уже не сможет вернуться в природу и жить полноценной своевольной жизнью.

Но, бывает и наоборот, когда, действительно, без помощи специалистов не обойтись. Например, эта цапля попала в капкан, нога была полностью перебита, спасти ее не было шансов. Сейчас в зоопарке ищут варианты, сделать птице вместо ноги протез.