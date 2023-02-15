Прямой эфир

Богданов: «Доля белорусской продукции в розничном товарообороте выросла»

15 февраля 2023 16:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 6 500 торговых объектов проверило Министерство антимонопольного регулирования и торговли за 2022 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие данные озвучил глава ведомства Алексей Богданов на заседании итоговой коллегии.  

Богданов: «Доля белорусской продукции в розничном товарообороте выросла»-1

В работу по контролю также включились профсоюзы, депутаты, Комитет госконтроля и местные власти. Все это повлияло на конечный результат. Инфляцию удалось свести к дефляции. Не нарушен и ассортимент. Все большую долю на полках занимают товары отечественного производства.  

Богданов: «Доля белорусской продукции в розничном товарообороте выросла»-4

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:  
Мы работаем с торговыми сетями, с торговыми объектами, чтобы лучшие места на полках предоставлялись именно белорусским товарам. И, кстати, по итогам прошлого года можно отметить, что доля белорусской продукции в розничном товарообороте выросла на 1,7 % к уровню прошлого года. И это впервые мы переломили за последнее десятилетие такой негативный тренд, когда падала все время наша доля. Теперь она должна расти дальше.  

Богданов: «Доля белорусской продукции в розничном товарообороте выросла»-7

В нынешнем году Министерство продолжит обеспечивать эффективную работу предприятий торговли и следить за их ассортиментом.  

Богданов: «Доля белорусской продукции в розничном товарообороте выросла»-10

Подписывайтесь на нас в Telegram!  

# Экономика # общество # Алексей Богданов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Тылы прикрыты. Теперь в Беларуси людям в погонах точно есть куда вернуться с работы
15 февраля 2023 16:35

Тылы прикрыты. Теперь в Беларуси людям в погонах точно есть куда вернуться с работы

Азарёнок: «Свою карьеру персонаж по фамилии Позняк начал с трупов»
15 февраля 2023 16:09

Азарёнок: «Свою карьеру персонаж по фамилии Позняк начал с трупов»

«Никогда свою страну не предаст». Какими качествами должны обладать будущие партийцы из «Белой Руси»?
15 февраля 2023 15:28

«Никогда свою страну не предаст». Какими качествами должны обладать будущие партийцы из «Белой Руси»?