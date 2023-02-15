Богданов: «Доля белорусской продукции в розничном товарообороте выросла»

В работу по контролю также включились профсоюзы, депутаты, Комитет госконтроля и местные власти. Все это повлияло на конечный результат. Инфляцию удалось свести к дефляции. Не нарушен и ассортимент. Все большую долю на полках занимают товары отечественного производства.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Мы работаем с торговыми сетями, с торговыми объектами, чтобы лучшие места на полках предоставлялись именно белорусским товарам. И, кстати, по итогам прошлого года можно отметить, что доля белорусской продукции в розничном товарообороте выросла на 1,7 % к уровню прошлого года. И это впервые мы переломили за последнее десятилетие такой негативный тренд, когда падала все время наша доля. Теперь она должна расти дальше.