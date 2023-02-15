Богданов: «Доля белорусской продукции в розничном товарообороте выросла»
Новости Беларуси. 6 500 торговых объектов проверило Министерство антимонопольного регулирования и торговли за 2022 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие данные озвучил глава ведомства Алексей Богданов на заседании итоговой коллегии.
В работу по контролю также включились профсоюзы, депутаты, Комитет госконтроля и местные власти. Все это повлияло на конечный результат. Инфляцию удалось свести к дефляции. Не нарушен и ассортимент. Все большую долю на полках занимают товары отечественного производства.
Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Мы работаем с торговыми сетями, с торговыми объектами, чтобы лучшие места на полках предоставлялись именно белорусским товарам. И, кстати, по итогам прошлого года можно отметить, что доля белорусской продукции в розничном товарообороте выросла на 1,7 % к уровню прошлого года. И это впервые мы переломили за последнее десятилетие такой негативный тренд, когда падала все время наша доля. Теперь она должна расти дальше.
В нынешнем году Министерство продолжит обеспечивать эффективную работу предприятий торговли и следить за их ассортиментом.
Подписывайтесь на нас в Telegram!