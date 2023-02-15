«Не хватало ничего, и друзей хоронил». В Минске состоялись памятные мероприятия в День памяти воинов-интернационалистов

Новости Беларуси. 15 февраля 1989-го завершился вывод советских войск из Афганистана. Сегодня в Беларуси вспоминают подвиг воинов-интернационалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они как никто другой знают, насколько хрупок мир. Совсем молодыми нынешние ветераны отправились выполнять долг.

Из Афганистана вернулись не все. Почти десятилетняя война унесла жизни более 14 тысяч солдат и офицеров. В списке погибших более 700 белорусов. Их помнят матери, жены и дети, а также сослуживцы. И одной минуты молчания мало, чтобы вспомнить каждого. Но даже эти 60 немых секунд не все выносят без слез. Потому что болит, несмотря на минувшие три десятка лет.

Сергей Добринский, ветеран войны в Афганистане:

Ну какие воспоминания? Не хватало ничего, и друзей хоронил. Я хожу здесь – моих, с кем я служил, однополчан, здесь нет. У меня все ребята из Украины, 95 %. Мы тогда, 18-летние парни, с бородатыми дядьками воевали.

Вера Кобликова, мать погибших воинов-интернационалистов:

У меня два сына погибло. Письма доходили. 38 писем Коля написал мне. Писал больше о природе – лазай по горам и все. А колючки такие красивые, так красиво здесь все! А вначале он попал в 9-ю роту, в Кандагарскую бригаду, в самое пекло. Он афганец был.