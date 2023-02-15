Прямой эфир

«Не хватало ничего, и друзей хоронил». В Минске состоялись памятные мероприятия в День памяти воинов-интернационалистов

15 февраля 2023 12:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 15 февраля 1989-го завершился вывод советских войск из Афганистана. Сегодня в Беларуси вспоминают подвиг воинов-интернационалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они как никто другой знают, насколько хрупок мир. Совсем молодыми нынешние ветераны отправились выполнять долг.

«Не хватало ничего, и друзей хоронил». В Минске состоялись памятные мероприятия в День памяти воинов-интернационалистов-1

Из Афганистана вернулись не все. Почти десятилетняя война унесла жизни более 14 тысяч солдат и офицеров. В списке погибших более 700 белорусов. Их помнят матери, жены и дети, а также сослуживцы. И одной минуты молчания мало, чтобы вспомнить каждого. Но даже эти 60 немых секунд не все выносят без слез. Потому что болит, несмотря на минувшие три десятка лет.

«Не хватало ничего, и друзей хоронил». В Минске состоялись памятные мероприятия в День памяти воинов-интернационалистов-4

Сергей Добринский, ветеран войны в Афганистане:
Ну какие воспоминания? Не хватало ничего, и друзей хоронил. Я хожу здесь – моих, с кем я служил, однополчан, здесь нет. У меня все ребята из Украины, 95 %. Мы тогда, 18-летние парни, с бородатыми дядьками воевали.

«Не хватало ничего, и друзей хоронил». В Минске состоялись памятные мероприятия в День памяти воинов-интернационалистов-7

Вера Кобликова, мать погибших воинов-интернационалистов:
У меня два сына погибло. Письма доходили. 38 писем Коля написал мне. Писал больше о природе – лазай по горам и все. А колючки такие красивые, так красиво здесь все! А вначале он попал в 9-ю роту, в Кандагарскую бригаду, в самое пекло. Он афганец был.

«Не хватало ничего, и друзей хоронил». В Минске состоялись памятные мероприятия в День памяти воинов-интернационалистов-10

Луцкий о боевых действиях в Афганистане: мы не просто отстаивали интересы большой страны, но и всего мира. Подробнее здесь.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Воины-афганцы в Беларуси # общество # Сергей Добринский # Вера Кобликова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Валентин Сукало: мы много работаем над цифровизацией судебной системы, но судью не заменит искусственный интеллект
15 февраля 2023 10:36

Валентин Сукало: мы много работаем над цифровизацией судебной системы, но судью не заменит искусственный интеллект

Остался за границей без документов и денег. Что делать при утере паспорта?
15 февраля 2023 09:59

Остался за границей без документов и денег. Что делать при утере паспорта?

Студент ВГТУ на российском конкурсе мод получил несколько призов. Вот какую коллекцию он представил
15 февраля 2023 09:15

Студент ВГТУ на российском конкурсе мод получил несколько призов. Вот какую коллекцию он представил