Даже медвежьи лапы под вишнёвым соусом. Что часто было на столах у Радзивиллов?

Новости Беларуси. Не только Пане Коханку любил знатно покутить. Другие Радзивиллы тоже с размахом отмечали Рождество. А Антоний Альбрехт судя по всему еще и тщательно планировал. Сегодня представить, как это было, можно в уютном кабинете князя. Обстановка, кстати, максимально аутентичная. Здесь можно увидеть сохранившуюся оригинальную радзивилловскую мебель 19 века, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Радзивиллы были большими гурманами. Княжеское меню по нынешним меркам – большая экзотика. Дичь да и только. Яна Шипко, корреспондент:

Какие блюда были во время праздничных трапез у Радзивиллов?

Алла Никитенко, экскурсовод первой категории историко-культурного музея-заповедника «Несвиж»:

18 век вообще век изысканий, когда пытались совместить что-то несовместимое. Например, ту же самую щуку могли фаршировать индейкой. Индейку могли фаршировать говядиной или свининой. И наоборот. Ту же самую говядину могли фаршировать рыбой. То есть такие изыски какие-то применялись. Подавали на столы Радзивиллов и медвежьи лапы под вишневым соусом, и ноздри или губы лося, фаршированные миндалем, и жареных ежей, и кабаньи головы, и бобровые хвосты с икрой. Есть сведения о том, что могли поставить на праздник целого запеченного кабана, которого нашпиговали дичью, домашней птицей и разного рода колбасами. Ну, а щуку для того, чтобы она была достаточно разнообразной, готовили тремя разными способами. Ее варили в голове, запекали в туловище и зажаривали в хвосте, чтобы каждому достался кусочек по вкусу. Не обходилось у знати и без колядования. В 18 веке в моду вошли кулиги. Шумные шляхетские процессии любили заглянуть к Радзивиллам. Еще бы, ведь хозяева замка на широкую ногу встречали гостей.

Алла Никитенко:

Была такая традиция – участвовать в кулигах. Эта традиция связана с посещением домов друг друга. То есть вот семья какой-то усадьбы просто-напросто садится в сани, в кареты, в любое средство, на котором можно передвигаться, и едут к кому-то в гости, по пути они могут зацепить еще несколько семей и таким образом к кому-то из счастливчиков, не знаю, уж может быть в кавычках, они всей этой толпой, гурьбой просто-напросто заваливаются в гости. Я думаю, что к Радзивиллам, с учетом их возможностей, кулиги заезжали чаще других.

Нынче любой желающий может позволить себе переночевать в замке. И пусть вас не смущает, что часть современных номеров – это бывшие княжеские конюшни.

Алла Никитенко:

Что касается моментов, когда мы сталкиваемся на экскурсии с тем, что понимаем, что туристы остановились в бывшей радзивилловской конюшне, а мы про это вроде бы как тут им признались. Конечно, становится им неловко и экскурсоводу не очень удобно. Но я в своем рассказе вспоминаю тогда слова писателя Бороневского, которому довелось побывать в конюшне Радзивиллов в 1810 году. Он оставил свои воспоминания о ней. Представьте, в конюшне у Радзивиллов он увидел колонны из красного дерева, на окнах шелковые занавески, все было увешано зеркалами, в центре лежал огромный персидский ковер, было накурено благовониями, нигде не было ни пылинки, ни соринки, в стойлах стояли чистокровные арабские, венгерские и английские скакуны. Ели лошади из мраморных яслей, у каждой рядом со стулом была табличка из золота с надписью имени. После этого гости, как правило, выдыхают и говорят: «Да, нам бы жить, как лошади Радзивиллов жили!»