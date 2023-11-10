Сталкиваются со своими страхами. Почему мамы не хотят оставлять ребёнка с няней?

Решение нанять няню дается всегда непросто. Нам нужно побороть собственные опасения о том, что она может плохо относиться к ребенку. Да и цены сейчас на нянь кусаются, но когда обстоятельства прижимают, то здесь уже можно раскошелиться. О том, где искать няню, выбрать опытнее или помоложе, и должны ли у нее быть свои дети, поговорили в ток-шоу «Точки над i».