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Сталкиваются со своими страхами. Почему мамы не хотят оставлять ребёнка с няней?

10 ноября 2023 20:34
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Решение нанять няню дается всегда непросто. Нам нужно побороть собственные опасения о том, что она может плохо относиться к ребенку. Да и цены сейчас на нянь кусаются, но когда обстоятельства прижимают, то здесь уже можно раскошелиться. О том, где искать няню, выбрать опытнее или помоложе, и должны ли у нее быть свои дети, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Сталкиваются со своими страхами. Почему мамы не хотят оставлять ребёнка с няней?-1

Тамара Давидович, семейный психолог:
Каждая мама сталкивается со своими страхами. Потому что доверить своего ребенка – это доверить по сути самое ценное, что сегодня у тебя есть. Потому что ты человека выносила, буквально сделала его из себя, а сейчас кому-то отдать – это может вызывать тревогу.

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# Дети # общество # Тамара Давидович # Фотофакт

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