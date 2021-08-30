Электронное приложение к каждому учебнику 11-классника. В Доме прессы представили книжные новинки для школьников

Новости Беларуси. Книжные новинки от издательств Беларуси к новому учебному году представили в Доме прессы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В их подготовке приняли участие ведущие издательские и полиграфические предприятия страны.

В новом учебном году заканчивается обновление содержания общего среднего образования вводом в образовательный процесс обновленных учебных программ и пособий для 11-го класса. К новым учебникам по иностранным языкам создано электронное приложение, которое содержит аудиофайлы, фонетические упражнения, базу интернет-заданий. Особое внимание при разработке новинок уделялось повышению качества визуализации учебного материала, увеличено количество иллюстраций и материалов, доступных через QR-коды.

Игорь Маланяк, директор ОАО «Полиграфкомбинат им. Я.Коласа»:

Мы активно вели подготовку к новому учебному году. Выпущено дневников порядка 600 тысяч и большой ассортимент: тетради, альбомы для рисования, наборы цветной бумаги и картона. Одним словом, весь ассортимент, который необходим ученикам для успешного обучения.

Издательство «Народная асвета» выпустила 12 учебных пособий для общеобразовательной школы, в основном для учащихся 11-го класса. Все учебники для 10-11-х классов имеют электронную версию. Они не просто размещены в pdf-формате на Национальном образовательном портале, а также представлены в электронном приложении Moodle. К слову, издательство является дважды юбиляром – вот уже 70 лет выпускает учебные пособия для школ и 25 лет учебники шрифтом Брайля.

Виктория Калистратова, директор издательства «Народная асвета»:

В этом году благодаря государственной поддержке огромное количество выйдет учебных пособий, художественной литературы для особенных детей, для детей с нарушениями зрения из серии школьная библиотека.