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«Будет готовиться к Европейским играм». У краба-предсказателя Петровича появилась мобильная резиденция

25 октября 2018 09:13
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор Центра океанографии – Алексей Азаров.

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Наш знаменитый краб-оракул Петрович, который предсказывает исходы. Мы сейчас в ожидании II Европейских игр.

Алексей Азаров, директор Центра океанографии:
Пока он у нас стартовал с чемпионата мира по хоккею. Он угадал 80%, мы делали онлайн-трансляции. Краб очень интересный. Мы подготовили для него уже аквариум в мобильном музее, у него будет такая мобильная резиденция. У него специальный аквариум, мы будем его охлаждать, вода 4-5 градусов, холодная морская вода, с двойным стеклом, аквариум уже готов. Я думаю, ближе к Новому году, к декабрю его в свою резиденцию перевезём. Но и будет готовиться к Европейским играм. Не только хоккей, попробует восстановить своё мастерство предсказателя.

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# Музеи Минска # общество # Алексей Азаров # Фотофакт # Человек и животные

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