Пути без шпал и система защиты от падений на рельсы. Как будет выглядеть третья ветка минского метро?

«Алеся» снова в деле! Механизированный щит после 4-месячного тайм-аута снова начал прокладывать тоннель для строительства 3-ей ветки минского метро.

Несмотря на временный простой, сроки сдачи проекта, как уверяют специалисты, не изменятся. Первые пассажиры смогут «обкатать» новые станции в 2020 году.

Диана Галех, корреспондент СТВ:

Мы находимся на платформе станции «Ковальская слобода». Здесь практически завершены архитектурные, строительные работы. В данный момент на участке ведётся монтаж металлоконструкций.

Под светом «софитов» можно рассмотреть, как сейчас выглядит будущая подземная остановка. Платформа сооружена в виде свода, что визуально создает дополнительный объём и пространство. К тому же, такая планировка позволит пассажирам беспрепятственно перемещаться по участку.

Аркадий Арутюнян, главный инженер УП «Минскметрострой»:

Были впервые применены пути без шпал. Они имеют эффективность по гашению шума, вибраций гораздо выше, чем классическая деревянная шпала. Что позволяет повысить комфорт проживания людей, прилегающих к линии метрополитена.

Но это – далеко не единственное ноу-хау, которое применяется при возведении нового «подземного города». Здесь оборудуют надежную систему защиты от падений на рельсы.

Тоннель будет отделён от посадочной платформы своеобразным щитом с раздвижными створками. Они автоматически открываются и закрываются вместе с дверями поезда.

А сюда вход пассажирам категорически запрещён. Аркадий Арутюнян:

Это полноценные оборотные тупики, где будет осуществлять манёвр подвижного состава метрополитена. Подвижный состав будет и отстаиваться здесь.

Станция «Ковальская слобода» – «первопроходец». Именно с нее и началось строительство третьей ветки метро. Поэтому степень её готовности сейчас самая высокая.

Здесь даже успели установить «сердце» подземки. Аркадий Арутюнян:

Мы находимся на СТП – совмещенной тягопонизительной подстанции. Сюда приходит питание и отсюда раздаётся по всем потребителям элетроэнергия. От розетки, в которую включают электроприбор, до питания подвижного состава.

На станции «Площадь Франтишка Богушевича» такое механизированное «сердце» установят на следующем этапе строительных работ. Пока здесь всё напоминает огромный муравейник, где каждый чётко выполняет поставленную задачу.

Виталий Панасюк, начальник участка №14 СМУ-2 УП «Минскметрострой»:

На данном этапе задействовано за сутки порядка 60 человек. В кадре вы можете видеть, у нас он называется РКМ 5-ый – это покрытие последнее. По нему будет устраиваться гидроизоляция, засыпаться. Это окончательные работы на данном этапе.

«Площадь Франтишка Богушевича» будет самой короткой станцией на новой «зелёной» ветке – всего 140 метров в длину.