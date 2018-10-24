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Более 500 многоэтажек капитально реконструируют в Минске в 2019 году

24 октября 2018 20:30
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Новости Беларуси. В Мингорисполкоме утвердили программу капремонта многоэтажек на 2019 год, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Проект рассчитан на пять лет. В 2019 году преобразить планируется больше 500 жилых домов. Объемы капремонта жилья увеличены почти в два раза. В первую очередь марафет наведут в тех домах, которые эксплуатируются как минимум четверть века. Здесь заменят кровлю, проведут тепловую модернизацию и реставрацию фасадов.

Более 500 многоэтажек капитально реконструируют в Минске в 2019 году-1

Владимир Лебедь, главный инженер государственного объединения «Минское городское жилищное хозяйство»:
Есть некоторые новшества для того, чтобы было взаимодействие между КУП ЖКХ района как заказчика и представителя граждан и самими гражданами, которые у нас являются потребителями жилищно-коммунальных услуг. Это общение с заказчиками в чат-ботах, чтобы не писать обращения, не ходить на приемы, не ждать. А  именно обращение под видом СМС-сообщений, фотографий, онлайн.

Более 500 многоэтажек капитально реконструируют в Минске в 2019 году-4

Вместе с тем сократился и срок работ – до 6 и даже 3,5 месяцев. К слову, по желанию жителей тепловая модернизация зданий может быть выполнена на платной основе, если жильцы жалуются на сырость и промерзание квартир.

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Владимир Лебедь # Фотофакт

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