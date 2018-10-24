Более 500 многоэтажек капитально реконструируют в Минске в 2019 году

Новости Беларуси. В Мингорисполкоме утвердили программу капремонта многоэтажек на 2019 год, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Проект рассчитан на пять лет. В 2019 году преобразить планируется больше 500 жилых домов. Объемы капремонта жилья увеличены почти в два раза. В первую очередь марафет наведут в тех домах, которые эксплуатируются как минимум четверть века. Здесь заменят кровлю, проведут тепловую модернизацию и реставрацию фасадов.

Владимир Лебедь, главный инженер государственного объединения «Минское городское жилищное хозяйство»:

Есть некоторые новшества для того, чтобы было взаимодействие между КУП ЖКХ района как заказчика и представителя граждан и самими гражданами, которые у нас являются потребителями жилищно-коммунальных услуг. Это общение с заказчиками в чат-ботах, чтобы не писать обращения, не ходить на приемы, не ждать. А именно обращение под видом СМС-сообщений, фотографий, онлайн.