Приз тому, кто первым заметит рождение акулёнка: необычную онлайн-трансляцию ведёт Минский музей океанографии

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор Центра океанографии – Алексей Азаров.

Краб-вампир, рыба-жаба и акулята: кого ещё можно увидеть в Минском музее океанографии

Алексей Азаров, директор Центра океанографии:

Есть три яйца акулят. Один акулёнок, наверное, уже в ближайшие дни появится, потому что растёт очень быстро. Яйцо акулёнка ещё называют «кошелёк Русалки». Желточный мешочек уменьшается и акуленок растёт, когда силы хватает, он носиком это устье разрывает и поплыл, начинает сразу охотиться. Он уже становится всё больше и больше. Это мелкий вид акул, это акулы-кошки, они, действительно, откладывают яйца.

Рождение акулят можно увидеть в прямом эфире?

Алексей Азаров:

Да. У нас стоит там камера, она транслирует на наш YouTube-канал всё. Победителя, кто первый заметит рождение акуленка, ждёт приз.

Черепаха-блогер появится в Беларуси: будет вести трансляции из-под воды