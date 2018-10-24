Прямой эфир

Приз тому, кто первым заметит рождение акулёнка: необычную онлайн-трансляцию ведёт Минский музей океанографии

24 октября 2018 09:49
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор Центра океанографии – Алексей Азаров.

Краб-вампир, рыба-жаба и акулята: кого ещё можно увидеть в Минском музее океанографии

Алексей Азаров, директор Центра океанографии:
Есть три яйца акулят. Один акулёнок, наверное, уже в ближайшие дни появится, потому что растёт очень быстро. Яйцо акулёнка ещё называют «кошелёк Русалки». Желточный мешочек уменьшается и акуленок растёт, когда силы хватает, он носиком это устье разрывает и поплыл, начинает сразу охотиться. Он уже становится всё больше и больше. Это мелкий вид акул, это акулы-кошки, они, действительно, откладывают яйца.

Рождение акулят можно увидеть в прямом эфире?

Алексей Азаров:
Да. У нас стоит там камера, она транслирует на наш YouTube-канал всё. Победителя, кто первый заметит рождение акуленка, ждёт приз.

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# Музеи Минска # общество # Алексей Азаров # Фотофакт # Человек и животные

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