Приз тому, кто первым заметит рождение акулёнка: необычную онлайн-трансляцию ведёт Минский музей океанографии

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор Центра океанографии – Алексей Азаров.
Краб-вампир, рыба-жаба и акулята: кого ещё можно увидеть в Минском музее океанографии
Алексей Азаров, директор Центра океанографии:
Есть три яйца акулят. Один акулёнок, наверное, уже в ближайшие дни появится, потому что растёт очень быстро. Яйцо акулёнка ещё называют «кошелёк Русалки». Желточный мешочек уменьшается и акуленок растёт, когда силы хватает, он носиком это устье разрывает и поплыл, начинает сразу охотиться. Он уже становится всё больше и больше. Это мелкий вид акул, это акулы-кошки, они, действительно, откладывают яйца.
Рождение акулят можно увидеть в прямом эфире?
Алексей Азаров:
Да. У нас стоит там камера, она транслирует на наш YouTube-канал всё. Победителя, кто первый заметит рождение акуленка, ждёт приз.
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