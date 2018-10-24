Краб-вампир, рыба-жаба и акулята: кого ещё можно увидеть в Минском музее океанографии

Столица замерла в ожидании аквасобытия: в Минском мобильном музее океанографии совсем скоро родятся три акулёнка. Уникальный момент можно посмотреть в прямом эфире.

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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор Центра океанографии – Алексей Азаров.

Кто уже есть в вашем музее?

Алексей Азаров, директор Центра океанографии:

В мобильном музее уже сейчас есть около 50 видов, если взять морских и пресных животных. У нас живут и обитатели океана, и обитатели рек и водоёмов. В нашем мобильном музее все пять океанов представлены. У нас есть зона, где представлена река Амазонка. Мы собрали такой акватеррариум.

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