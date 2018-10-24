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Черепаха-блогер появится в Беларуси: будет вести трансляции из-под воды

24 октября 2018 09:49
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор Центра океанографии – Алексей Азаров.

Краб-вампир, рыба-жаба и акулята: кого ещё можно увидеть в Минском музее океанографии

Как в Минском мобиль​​​​​​​ном музее океанографии появляются животные?

Алексей Азаров, директор Центра океанографии:
Что-то мы заказываем, что-то из Москвы получаем. Что-то приносят, вот как у нас была краснокнижная черепаха, которую нам принесли жители. Они живёт, уже освоилась. Мы планируем весной выпускать её в водоём. Наши дети делают на её панцирь маленькую камеру, то есть можно будет наблюдать. Мы планируем онлайн-трансляции с этой черепашкой. Можно будет онлайн изучить и посмотреть, как живет черепаха-блогер, как живет белорусская черепаха.

Приз тому, кто первым заметит рождение акулёнка: необычную онлайн-трансляцию ведёт Минский музей океанографии​​​​​​​

# Животные # общество # Алексей Азаров # Фотофакт # Человек и животные

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