«Его не будет в банке данных детей». Почему не каждого ребёнка можно усыновить?

Александра Каштанова , ведущая ток-шоу: Сколько обычно требуется времени от начала, когда ты, допустим, пришел или первый раз заинтересовался этим, подал документы и до финального момента встречи с малышом? И забираешь его домой.

Елена Головнева, заместитель начальника управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Беларуси:

Давайте немножечко в этом вопросе разграничимся. Есть банк данных детей, подлежащих усыновлению. То есть не каждый ребенок сегодня подлежит усыновлению. Может, невозможно усыновить ребенка, у которого больны родители, и ребенок отобран. Его не будет в банке данных детей.

Владельцем банка данных сегодня является Национальный центр усыновления. Учет кандидатов в усыновители тоже ведет Национальный центр усыновления и территориальные отделы образования. Поэтому это все процессы, которые имеют пошаговый алгоритм, который необходимо соблюдать.

Сегодня, если ребенок есть в банке данных, кандидаты в усыновители, которые в установленном порядке прошли подготовку и получили заключение о возможности быть усыновителями, знакомятся, имеют доступ к этому банку данных. Они едут знакомиться с ребенком, налаживают отношения и принимают решение.

Сегодня, если просто прийти, увидеть ребенка, и сказать, что я хочу его согреть – есть патронатное воспитание. То есть когда ребенок остается пока проживать в интернатном учреждении. Это может быть детский дом, дом-интернат, дом ребенка. То есть это учреждения разных систем: образования, здравоохранения, труда и соцзащиты. Но ребенка можно навещать. Можно принимать для себя решение: «Я его возьму под опеку и буду его опекуном. То есть я его заберу в свою семью, он будет в моей семье, но у нас не будет узаконено родственное, кровное родство. Либо я сменю профессию, стану приемным родителем. Обращусь в отдел образования по вопросу создания приемной семьи либо детского дома семейного типа, и возьму туда ребенка на воспитание. Либо я все-таки решил для себя, что я однозначно буду усыновлять. И тогда я пойду по пути подготовки кандидатов в усыновители, подготовки в приемные родители, родители-воспитатели. Ознакомлюсь с банком данных, посмотрю, есть ли этот ребенок в банке данных, подлежит ли он усыновлению. Но при этом я буду помнить, что в очереди на усыновление, которая сегодня есть у нас, стоят люди – кандидаты в усыновители, которые прошли подготовку. Которые тоже имеют возможность знакомиться с банком данных, и имеют право претендовать на усыновление такого ребенка».