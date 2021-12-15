«Его не будет в банке данных детей». Почему не каждого ребёнка можно усыновить?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:
Сколько обычно требуется времени от начала, когда ты, допустим, пришел или первый раз заинтересовался этим, подал документы и до финального момента встречи с малышом? И забираешь его домой.
Елена Головнева, заместитель начальника управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Беларуси:
Давайте немножечко в этом вопросе разграничимся. Есть банк данных детей, подлежащих усыновлению. То есть не каждый ребенок сегодня подлежит усыновлению. Может, невозможно усыновить ребенка, у которого больны родители, и ребенок отобран. Его не будет в банке данных детей.
Владельцем банка данных сегодня является Национальный центр усыновления. Учет кандидатов в усыновители тоже ведет Национальный центр усыновления и территориальные отделы образования. Поэтому это все процессы, которые имеют пошаговый алгоритм, который необходимо соблюдать.
Сегодня, если ребенок есть в банке данных, кандидаты в усыновители, которые в установленном порядке прошли подготовку и получили заключение о возможности быть усыновителями, знакомятся, имеют доступ к этому банку данных. Они едут знакомиться с ребенком, налаживают отношения и принимают решение.
Сегодня, если просто прийти, увидеть ребенка, и сказать, что я хочу его согреть – есть патронатное воспитание. То есть когда ребенок остается пока проживать в интернатном учреждении. Это может быть детский дом, дом-интернат, дом ребенка. То есть это учреждения разных систем: образования, здравоохранения, труда и соцзащиты. Но ребенка можно навещать. Можно принимать для себя решение: «Я его возьму под опеку и буду его опекуном. То есть я его заберу в свою семью, он будет в моей семье, но у нас не будет узаконено родственное, кровное родство. Либо я сменю профессию, стану приемным родителем. Обращусь в отдел образования по вопросу создания приемной семьи либо детского дома семейного типа, и возьму туда ребенка на воспитание. Либо я все-таки решил для себя, что я однозначно буду усыновлять. И тогда я пойду по пути подготовки кандидатов в усыновители, подготовки в приемные родители, родители-воспитатели. Ознакомлюсь с банком данных, посмотрю, есть ли этот ребенок в банке данных, подлежит ли он усыновлению. Но при этом я буду помнить, что в очереди на усыновление, которая сегодня есть у нас, стоят люди – кандидаты в усыновители, которые прошли подготовку. Которые тоже имеют возможность знакомиться с банком данных, и имеют право претендовать на усыновление такого ребенка».
Александра Каштанова:
Так, а сколько это по времени может быть – пять лет или до полугода, если все хорошо?
Елена Головнева:
Нет. Все зависит от того, кого хотят усыновить. Ведь есть среди кандидатов в усыновители люди, которые хотят усыновить только маленького ребенка: девочку с бантиками, с голубыми глазками, которая улыбается, ходит и говорит, но которой два годика, не больше.
Заменить родных родителей – взять на себя большую ответственность. Кто может стать идеальным кандидатом в усыновители – подробнее здесь.