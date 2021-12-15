Заменить родных родителей – взять на себя большую ответственность. Кто может стать идеальным кандидатом в усыновители?

Александра Каштанова , ведущая ток-шоу: Елена, хочется узнать, какой же он – идеальный кандидат для того, чтобы стать родителем? Есть ли какие-то критерии – квартирный вопрос, здоровье? На что обращают внимание? И какой человек может понимать, что, да – это я?

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Елена Головнева, заместитель начальника управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Беларуси:

Вы знаете, подходить к вопросу усыновления ребенка каждый человек должен крайне ответственно. Конечно, приоритет имеет семья, где есть оба родителя. Потому что мы с вами прекрасно понимаем, что усыновлению подлежат дети, которые утратили родительскую опеку по разным причинам. И эти дети глубоко травмированы.

Говорить сегодня о том, что есть какие-то шаблоны, запреты на то, чтобы усыновить ребенка – нет. Самое главное, чтобы в душе человека, который хочет усыновить ребенка, было вот это неимоверное чувство любви к ребенку, который пережил утрату своих родных родителей. Потому что заменить родных родителей – это взять на себя очень большую ответственность.

Сегодня законодательство позволяет пройти несколько этапов подготовки к этому процессу. Пришел и в рамках акции «Наши дети» увидел ребенка, и он тебе очень понравился. И ты готов прямо сегодня усыновить, только потому, что ты его увидел и проникся его историей – это не совсем правильно. Есть механизм патронатного воспитания. Можно приходить к этому ребенку, навещать его. Можно завязать с ним теплые, дружеские, родственные отношения и сознательно прийти к вопросу усыновления ребенка.