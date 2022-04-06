«Будет дана правовая оценка». СК о правомерности применения оружия при задержании на железной дороге

Новости Беларуси. В Беларуси задержали троих террористов, которые планировали крупную диверсию на железной дороге. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщили в МВД, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси задержали троих террористов, которые планировали крупную диверсию на железной дороге. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщили в МВД, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
28 марта трое жителей Бобруйска взломали и сожгли аппаратуру двух релейных шкафов сигнальной установки под Осиповичами. В ночь на 30 марта их задержали (подробнее здесь).
Преступники оказались живы только благодаря профессионализму силовиков. Стоит отметить, что действовали правоохранители в рамках закона.
Владимир Шишко, начальник главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции СК Беларуси:
Обращаем внимание граждан, что при задержании преступников правоохранителями применяется огнестрельное оружие. При этом следствием будет дана правовая оценка данному применению огнестрельного оружия. На текущий момент уже сейчас можно констатировать, что сотрудники правоохранительных органов действовали в полном соответствии с существующим законодательством о применении оружия.
«Применено оружие на поражение». Казакевич о задержании причастных к теракту на железной дороге. Подробнее здесь.