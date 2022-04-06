«Будет дана правовая оценка». СК о правомерности применения оружия при задержании на железной дороге

Новости Беларуси. В Беларуси задержали троих террористов, которые планировали крупную диверсию на железной дороге. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщили в МВД, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

28 марта трое жителей Бобруйска взломали и сожгли аппаратуру двух релейных шкафов сигнальной установки под Осиповичами. В ночь на 30 марта их задержали (подробнее здесь).

Преступники оказались живы только благодаря профессионализму силовиков. Стоит отметить, что действовали правоохранители в рамках закона.