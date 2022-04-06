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Учащиеся 1 и 2 курсов ссузов Минска теперь могут бесплатно ездить на городском транспорте

06 апреля 2022 13:33
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Новости Беларуси. Бесплатный проезд на все виды транспорта в Минске разрешен первокурсникам и второкурсникам колледжей и лицеев дневной формы обучения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Учащиеся 1 и 2 курсов ссузов Минска теперь могут бесплатно ездить на городском транспорте-1

Такое право действует на протяжении всего учебного года – с 1 сентября по 30 июня. Для ребят доступны все виды общественного городского транспорта: автобусы, троллейбусы, трамваи и метро. На пригородные и междугородние маршруты льгота не распространяется. Чтобы воспользоваться возможностью бесплатного проезда, при себе необходимо иметь ученический билет.

Учащиеся 1 и 2 курсов ссузов Минска теперь могут бесплатно ездить на городском транспорте-4

Наталья Проскурова, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:
Это аналог ученических карточек. И я больше скажу, мы сейчас продолжаем реализацию проекта по обеспечению всех учреждений образования ученическими билетами. Планируем, что к 1 сентября у всех учащихся учреждений общего среднего образования будет такой ученический билет. В колледжах то же самое.

Учащиеся 1 и 2 курсов ссузов Минска теперь могут бесплатно ездить на городском транспорте-7

Вопрос о бесплатном проезде поступил от учащихся одного из колледжей на встрече с председателем Мингорисполкома Владимиром Кухаревым. После рассмотрения было принято решение поддержать предложение.

# Транспорт Минска # общество # Наталья Проскурова # Владимир Кухарев # Фотофакт

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