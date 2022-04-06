Сожгли аппаратуру релейных шкафов. В Беларуси задержали мужчин, которые планировали крупную диверсию на ж/д

Новости Беларуси. В Беларуси задержали троих террористов, которые планировали крупную диверсию на железной дороге. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщили в МВД, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

28 марта трое жителей Бобруйска взломали и сожгли аппаратуру двух релейных шкафов сигнальной установки под Осиповичами. В ночь на 30 марта их задержали.

Во время операции преступники оказали сопротивление, одного из них ранили.

– Что приказали вам сделать?

– Забрать схрон.

– Где схрон был?

– Под Минском.

– Точное место.

– Около Минской кольцевой. Не знаю, на карте могу…

– Что в схроне было?

– Пакет, который сейчас в машине.

Как выяснилось, задержанные планировали еще один теракт. В автомобиле найдены радиостанции и специально изготовленное приспособление, предназначенное для крушения поездов.

Еще один подозреваемый в причастности к железнодорожному терроризму задержан в Борисовском районе. «Применено оружие на поражение». Казакевич о задержании причастных к теракту на железной дороге. Подробнее здесь.

Преступники оказались живы только благодаря профессионализму силовиков. Стоит отметить, что действовали правоохранители в рамках закона. «Будет дана правовая оценка». СК о правомерности применения оружия при задержании на железной дороге. Подробнее здесь.