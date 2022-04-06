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Сожгли аппаратуру релейных шкафов. В Беларуси задержали мужчин, которые планировали крупную диверсию на ж/д

06 апреля 2022 13:58
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Новости Беларуси. В Беларуси задержали троих террористов, которые планировали крупную диверсию на железной дороге. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщили в МВД, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сожгли аппаратуру релейных шкафов. В Беларуси задержали мужчин, которые планировали крупную диверсию на ж/д-1

28 марта трое жителей Бобруйска взломали и сожгли аппаратуру двух релейных шкафов сигнальной установки под Осиповичами. В ночь на 30 марта их задержали.

Сожгли аппаратуру релейных шкафов. В Беларуси задержали мужчин, которые планировали крупную диверсию на ж/д-4

Во время операции преступники оказали сопротивление, одного из них ранили.

Сожгли аппаратуру релейных шкафов. В Беларуси задержали мужчин, которые планировали крупную диверсию на ж/д-7

Сожгли аппаратуру релейных шкафов. В Беларуси задержали мужчин, которые планировали крупную диверсию на ж/д-9

Что приказали вам сделать?
– Забрать схрон.
– Где схрон был?
– Под Минском.
– Точное место.
– Около Минской кольцевой. Не знаю, на карте могу…
– Что в схроне было?
– Пакет, который сейчас в машине.

Сожгли аппаратуру релейных шкафов. В Беларуси задержали мужчин, которые планировали крупную диверсию на ж/д-12

Сожгли аппаратуру релейных шкафов. В Беларуси задержали мужчин, которые планировали крупную диверсию на ж/д-14

Как выяснилось, задержанные планировали еще один теракт. В автомобиле найдены радиостанции и специально изготовленное приспособление, предназначенное для крушения поездов.

Сожгли аппаратуру релейных шкафов. В Беларуси задержали мужчин, которые планировали крупную диверсию на ж/д-17

Сожгли аппаратуру релейных шкафов. В Беларуси задержали мужчин, которые планировали крупную диверсию на ж/д-19

Еще один подозреваемый в причастности к железнодорожному терроризму задержан в Борисовском районе.

«Применено оружие на поражение». Казакевич о задержании причастных к теракту на железной дороге. Подробнее здесь.

Сожгли аппаратуру релейных шкафов. В Беларуси задержали мужчин, которые планировали крупную диверсию на ж/д-22

Преступники оказались живы только благодаря профессионализму силовиков. Стоит отметить, что действовали правоохранители в рамках закона.

«Будет дана правовая оценка». СК о правомерности применения оружия при задержании на железной дороге. Подробнее здесь.

Сожгли аппаратуру релейных шкафов. В Беларуси задержали мужчин, которые планировали крупную диверсию на ж/д-25

Рельсовая война у экстремистов не получится, предупреждает МВД. Правоохранители владеют информацией о тех, кто планирует совершить теракты на железной дороге.

# Теракт # происшествия # Геннадий Казакевич # Владимир Шишко # Фотофакт

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