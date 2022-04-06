Сожгли аппаратуру релейных шкафов. В Беларуси задержали мужчин, которые планировали крупную диверсию на ж/д

Новости Беларуси. В Беларуси задержали троих террористов, которые планировали крупную диверсию на железной дороге. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщили в МВД, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси задержали троих террористов, которые планировали крупную диверсию на железной дороге. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщили в МВД, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
28 марта трое жителей Бобруйска взломали и сожгли аппаратуру двух релейных шкафов сигнальной установки под Осиповичами. В ночь на 30 марта их задержали.
Во время операции преступники оказали сопротивление, одного из них ранили.
– Что приказали вам сделать?
– Забрать схрон.
– Где схрон был?
– Под Минском.
– Точное место.
– Около Минской кольцевой. Не знаю, на карте могу…
– Что в схроне было?
– Пакет, который сейчас в машине.
Как выяснилось, задержанные планировали еще один теракт. В автомобиле найдены радиостанции и специально изготовленное приспособление, предназначенное для крушения поездов.
Еще один подозреваемый в причастности к железнодорожному терроризму задержан в Борисовском районе.
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