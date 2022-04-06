«Наши номера запоминаются и детям, и всем вокруг». Вожатый «Зубрёнка» рассказал, почему ему нравится работа в лагере

Новости Беларуси. Отдых без гаджетов. Как современные дети отдыхают в самом знаменитом лагере. От бизнес-плана до курса по биологии. И что можно успеть за весенние каникулы, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
За более чем полувековую историю здесь отдохнули дети из 45 стран. По традиции на реабилитацию в «Зубренок» прилетают ребята из Сирии и Фукусимы. Кажется, в этой стране детства уже есть все, о чем только можно мечтать. Но год от года инфраструктура становится все лучше. А у ребят все больше возможностей для саморазвития и увлекательного досуга. Свой опыт Национальный детский центр транслирует на всю страну. И несмотря на все инновации самое важное – это подготовка вожатых. Именно они становятся для детей лучшими друзьями на всю смену. Так повелось, что в «Зубренке» требования к вожатым были строгими всегда. Потому они здесь самые креативные, разносторонние и добрые.
Андрей Березко, вожатый Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубренок»:
Позитивные эмоции каждый день. И даже если, так сказать, с утра, начиная, как дети тебя встречают, заканчивая тем, как мы побеждаем в конкурсах – все эти эмоции просто не передать. Особенно, когда заложено очень много в какой-то творческий номер, в какую-то работу, и она приносит свои плоды, то это действительно очень классно, очень круто, интересно. И, наверное, ради этого стоит работать. Касательно моих отрядов, то это всегда необычные, креативные, творческие номера, как презентация отрядов, конкурс инсценированной песни, любой такой общий массовый конкурс. Он всегда у моих отрядов запоминается на всю смену. Он не просто у нас, как конкурс, мы всегда пытается что-то сказать, какую-то мысль донести, а не просто выйти, станцевать и все. Наши номера действительно запоминаются и детям, и всем вокруг.
«Смена длилась 30 дней». Как советские дети отдыхали в черноморском «Артеке» и белорусском «Зубренке» – подробнее здесь.