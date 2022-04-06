«Наши номера запоминаются и детям, и всем вокруг». Вожатый «Зубрёнка» рассказал, почему ему нравится работа в лагере

Новости Беларуси. Отдых без гаджетов. Как современные дети отдыхают в самом знаменитом лагере. От бизнес-плана до курса по биологии. И что можно успеть за весенние каникулы, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

За более чем полувековую историю здесь отдохнули дети из 45 стран. По традиции на реабилитацию в «Зубренок» прилетают ребята из Сирии и Фукусимы. Кажется, в этой стране детства уже есть все, о чем только можно мечтать. Но год от года инфраструктура становится все лучше. А у ребят все больше возможностей для саморазвития и увлекательного досуга. Свой опыт Национальный детский центр транслирует на всю страну. И несмотря на все инновации самое важное – это подготовка вожатых. Именно они становятся для детей лучшими друзьями на всю смену. Так повелось, что в «Зубренке» требования к вожатым были строгими всегда. Потому они здесь самые креативные, разносторонние и добрые.