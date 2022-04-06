«Учатся зарабатывать деньги». Как сегодня организован досуг в детском лагере «Зубрёнок»?

Новости Беларуси. Отдых без гаджетов. Как современные дети отдыхают в самом знаменитом лагере. От бизнес-плана до курса по биологии. И что можно успеть за весенние каникулы, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Легендарный «Зубренок» – сегодня это национальный бренд. Это и правда страна детства. Целых 76 гектаров со своей инфраструктурой, улицами, зоопарком и даже дачами, а еще неизменными традициями. Будни современных зубрят – это отдых офлайн. Мобильные телефоны ребята сдают и видят их всего дважды в сутки. Но активностей в реале так много, что на все едва хватает времени.

Яна Шипко, корреспондент:

От поделки до стартапа. В «Зубренке» есть свой детский центр творчества, где можно не только попробовать рукодельничать в самых разнообразных техниках, но и всего лишь за смену научиться свою творческую идею сделать коммерчески успешной.

Магия бумажных лент завораживает ребят самых разных возрастов. Превращать обычную бумагу в произведения искусства здесь учат всего за несколько занятий. Квиллинг придумали монахи в средние века. Они обрезали позолоченные края книг и накручивали на перья. Отсюда и название «квил» – птичье перо. Лишь в конце прошлого века позабытое увлечение вновь стало обретать популярность. Сейчас разные школы квиллинга по всему миру привносят что-то свое в это творчество. А в этой секции дети учатся премудростям этой техники, чтобы после смены увести с собой сделанный своими руками сувенир.

Наталья Андреева, педагог дополнительного образования Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубренок»:

Очень замечательная техника, которая настраивает ребят на такую интересную атмосферу, где они расслабляются, где они могут мечтать, где они могут беседовать друг с другом. В данный момент ребята разделились на две группы. Одна группа выполняет работы индивидуально, каждый сам себе: сувенир, который они увезут потом и подарят своим родным и близким. Ребята, которые находятся позади меня, делают коллективную работу. Такая работа создается каждую смену, каждую смену ребята со всех групп выполняют маленькие завиточки, которые собираются потом в огромную картину. Интересно, что в этой смене мы решили сделать эмблему «Зубренка». Поэтому, наверное, интерес очень большой у ребят. Говорят: а можно мы будем продолжать каждое занятие? По чуть-чуть, хотя бы пять минут будем уделять тому, чтобы делать нашу коллективную работу.

Мне это очень понравилось, потому что это очень расслабляет. Я в школе люблю разные поделки делать. Мне нравится делать другим подарки, поэтому я решила сделать такую лаванду, чтобы подарить маме.

Кроме филигранного бумагокручения творческих секций, где можно попробовать проявить свои таланты, множество. Папье-маше, скрапбукинг, макраме, гобелен, валяние из шерсти, лепка из глины – всех направлений не счесть. И это только художественный профиль.

Наталья Андреева:

Каждый педагог у нас ведет по несколько направлений. В данном случае, я веду технику квиллинг, игрушки-топотушки, где мы работаем с очень интересным материалом: трикотажный носочек. И вот этот бракованный носочек стоит маленькие-маленькие копеечки, но в результате получается сколько удовольствия для детей, что они с носков мастерят игрушки. Еще одно из направлений – это бумажная лоза. Можно посмотреть варианты. Вот такие маленькие карандашницы успевают ребята сделать за смену. Тут уже работают ребята постарше, только постарше, потому что мало занятий, чтобы сразу ухватить все приемы изготовления техники, чтобы наладить работу на достаточно хорошем уровне. Потому что бумага, все-таки более послушная в плане квиллинга, в этом случае эта бумага закручивается в трубочки, и не у всех ребят с первого занятия получается.

Заниматься здесь можно робототехникой, изучать компьютерную графику и флэш-анимацию, пройти курс фотографии и даже выучить основы музееведения и туристического дела. Для этого у зубрят есть веревочный городок и собственный аутентичный хутор – интерактивная площадка, которая знакомит со старинными народными промыслами Нарочанского края. А если выбирать бизнес-направление, то всего за смену можно успеть создать и раскрутить настоящий стартап.

Наталья Андреева:

Ребята на протяжении смены учатся зарабатывать деньги, учатся вести свой собственный бизнес. У нас создается сплоченная команда, которая выдвигает какую-то бизнес-идею. Мы ее разрабатываем, рассматриваем, что из этого может получиться. И в этой смене мы решили варить мыло. Мы варим мыло. Разрабатываем на данный момент нормы. Сейчас уже на следующем занятии, получается завтра, мы будем формировать цену. Мы будем видеть, сколько у нас стоит этот кусочек мыла. И наша компания уже активно делает рекламу. Уже многие ребята знают, что существует и действует у нас такая бизнес-компания. У нас уже пошли заказы. На мыло у нас уже есть 24 заказа. На стикерпаки, которые мы будем делать в рамках нашей бизнес-компании, у нас уже 18 заказов есть.

Здесь уже не встают под звуки горна, а на смену зарницам пришли современные развлечения. Одно неизменно – отдыхать тут все так же престижно. «Зубренок» работает круглый год. Путевки на летние смены раскупаются еще зимой за пару дней, а резервный список насчитывает сотни желающих. В самый пик сезона здесь одновременно отдыхают полторы тысячи ребят. Летом в качестве альтернативы комфортным корпусам для проживания добавляются палатки и дачные домики. Но не меньше популярны и весенние каникулы.

Я попала в «Зубренок» с помощью путевки, которую нам выделили на школу. Одну единственную. Я сразу, не раздумывая, согласилась, потому что я прекрасно понимаю, насколько этот лагерь ценен для каждого. Это было почти мечтой. Это было как совпадение, что одна путевка, я попала. Я очень этому рада.