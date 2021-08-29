«Будем голодать»? Развитие сельского хозяйства в Беларуси обсудят в ток-шоу «По существу» 30 августа

Новости Беларуси. Стоило заместителю премьер-министра Александру Субботину на неделе сказать, что урожай зерновых будет чуть ниже, чем планировали, как интернет-пространство буквально взорвалось всевозможными вбросами на тему «будем голодать». Излюбленный прием манипуляторов общественным мнением в действии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И мало кто дочитал то высказывание заместителя премьер-министра до конца. Информационная война именно так и выглядит.

Тем временем Кирилл Казаков и Алена Сырова решили не ограничиться темой одной лишь уборочной кампании, а поговорить в целом о развитии сельского хозяйства в нашей стране. Тем более что в этой сфере достижений у нас куда больше, чем в какой-либо другой. Как всегда, компетентные гости в студии, интересные мнения и оценки событий и фактов.