Сергей Пархоменко: как мы собираемся вместе что-то строить, если вы готовы меня за мнение, которое вам не нравится, уничтожить

Новости Беларуси. О выборах в Соединенных Штатах, влиянии США на мир и об опасном для многих стран цифровом концлагере. В чем разница между старым и новым поколением и личный взгляд на происходящие в Беларуси процессы. Сергей Пархоменко, широко известный как Серега, вновь привлек к себе внимание очередным откровенным и прямым интервью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этот раз музыкант и продюсер ответил на вопросы наших коллег из АТН. Главные угрозы для независимости современных государств. Что произошло в Беларуси в августе 2020 года? Также артист рассказал, что он имел в виду, когда назвал Александра Лукашенко хранителем баланса. «Так же поступает и отец с непослушными, шаловливыми детьми». Певец Серега поделился мнением о происходящем в Беларуси

Сегодня одно из главных и опасных оружий – «информационные снаряды». На поле боя развернулась нешуточная война: споры за лайки и дизлайки, комментарии недовольных с угрозами, инфопространство заполнили хейтеры. Все это проявление эмоций. В то же время видим на примере нашей ситуации, как такие поступки разделяют общество. И сегодня противоположное мнение – для многих словно спусковой крючок.

Сергей Пархоменко (Серега), музыкант, продюсер:

Всему нужно дать время, но нужно разговаривать друг с другом, нужно выяснять позиции. Я не призываю наказывать инакомыслящих. То, что они готовы к насилию, я считаю, должно тревожить, и не только меня. То есть, ребята, у меня к вам тогда вопрос: как мы собираемся вместе что-то строить? Если вы готовы меня за мнение, которое вам не нравится, уничтожить, угрожаете мне и так далее. Подумайте, мне кажется, что вы должны осмотреться. Задумайтесь, в чем корень вашей такой агрессии. Задача просто в том, чтобы объединить всех и найти конструктивное решение. Давайте дискутировать, давайте спорить, предлагайте решения какие-то. Вы наши. Мы вместе, живем на одной земле, делаем одно общее дело, должны его сделать.