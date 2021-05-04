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Мининформ объявил конкурс на лучшее освещение Года народного единства

04 мая 2021 09:12
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Новости Беларуси. Министерство информации объявляет конкурс на лучшее освещение Года народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мининформ объявил конкурс на лучшее освещение Года народного единства-1

Со всеми подробностями можно ознакомиться на сайте ведомства. Отметим лишь, что материалы для рассмотрения жюри принимает по 12 декабря. К участию в конкурсе допускаются СМИ, зарегистрированные в Беларуси и работающие в них журналисты.

# СМИ Беларуси # общество # Фотофакт

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