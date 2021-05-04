Мининформ объявил конкурс на лучшее освещение Года народного единства

Новости Беларуси. Министерство информации объявляет конкурс на лучшее освещение Года народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Министерство информации объявляет конкурс на лучшее освещение Года народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Со всеми подробностями можно ознакомиться на сайте ведомства. Отметим лишь, что материалы для рассмотрения жюри принимает по 12 декабря. К участию в конкурсе допускаются СМИ, зарегистрированные в Беларуси и работающие в них журналисты.