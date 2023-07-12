«Славянский базар» набирает обороты! Показываем самые яркие моменты из фестивального Витебска

Новости Беларуси. Витебск уже в атмосфере «Славянского базара». Мероприятия международного фестиваля искусств набирают обороты. Это и концерты, и театральные встречи, и выставки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего около 100 различных мероприятий. Традиционно в центре внимания – детский и взрослый конкурсы вокалистов. Юные исполнители сегодня, 12 июля, демонстрировали свои таланты. В концертном зале прошел первый конкурсный день международного музыкального детского конкурса. Из фестивального Витебска передает Виктор Пралич.

Несмотря на то, что официальное открытие фестиваля только завтра, в творческую гонку уже вступили самые юные участники «Славянского базара». В 21-й раз в Витебске собрались начинающие звезды из 18 стран. Добирались автобусами, поездами и даже самолетами. Настоящее творчество не знает границ и расстояний. Первой прокладывать путь к витебскому музыкальному олимпу выпало нашей участнице Софии Рустамовой. Беларусь она представила достойно и как итог – 66 баллов из 70-ти возможных. Пока в лидерах Казахстан и Армения. У них максимальный результат.

Юные вокалисты выступали в сопровождении Национального академического концертного оркестра имени Михаила Финберга. Такое впервые в истории детского конкурса. Волновались и исполнители, и оркестр. Детский конкурс уже обсуждают и жюри и журналисты, а вот у вокалистов взрослого – еще все впереди. Сегодня они побывали на экскурсии в Национальной библиотеке и поделились ожиданиями от предстоящего музыкального форума.

Елизавета Слышкина, участница XXXII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск – 2023» (Россия):

Гуляем по городу, смотрим достопримечательности. Конечно, волнительно, в перерывах успеваем что-то посмотреть между репетициями. И, конечно, основательно готовимся к важному событию в жизни каждого конкурсанта. Поэтому неудивительно, что волнение присутствует, но я думаю, что мы с ним справимся и все будет хорошо. В эти фестивальные дни Витебск превратился в одну большую творческую площадку. Улицы города словно вернисаж. Сотни ремесленников, музыкантов, любителей гастрономических изысков.

Красиво, люди радостные, атмосфера такая, ну праздник! Праздник-праздник!

Мы сейчас в Америке и раз в четыре года приезжаем сюда в Витебск. Всегда наслаждаюсь «Славянским базаром», всеми улочками, достопримечательностями, сегодня брали экскурсию.