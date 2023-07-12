Проект «Цифровая звезда». В Мачулищах на мемориальном комплексе установили памятную табличку с QR-кодом

Новости Беларуси. В Мачулищах на Площади Героев открыли табличку с QR-кодом. Она появилась у мемориала посвященного 121-му гвардейскому Севастопольскому Краснознаменному бомбардировочному авиаполку, сообщили в программе Новости «Минщина» на СТВ.

Сделано это в рамках международного историко-патриотического проекта «Цифровая звезда». Полк был основан в предвоенные годы. Первые боевые вылеты летчики совершили 24-го июня 1941-го. Теперь каждый, кто пришел отдать дать памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны, могут подробно узнать о событиях того времени в режиме онлайн.

Екатерина Пахомова, первый секретарь Минского районного комитета БРСМ:

Суть таблички заключается в том, что на нее нанесен QR-код. Каждый местный житель, либо гость населенного пункта с помощью телефона может отсканировать QR-код и перейти на страничку с описанием мемориального комплекса.

Сергей Кривошей, председатель Мачулищанского поселкового исполкома:

Вся мемориальная композиция она в себе содержит фотографии 17 героев Советского Союза, которые получили это высокое звание в годы Великой Отечественной войны. И, конечно же, мемориальные плиты в себе содержат имена, фамилии, отчества военнослужащих, которые погибли.

Артур Бабаханян, заместитель командира войсковой части 39872:

Военнослужащие войсковой части 39872 совместно с военнослужащими войсковой части 06752 постоянно здесь поддерживают порядок, потому что историю должны мы помнить и это место очень знаковое для наших военнослужащих. Мы проводим здесь торжественные построения, все военнослужащие относятся с пониманием и уважением к данному месту.

