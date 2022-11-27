Лексус рассказал о пранках с Дудой и Порошенко. Кто будет следующим?
Бронебойными бьют по психике. Это понимают и в ОДКБ. Кстати, наш Президент во время саммита отмечал, что нужно эффективнее противостоять информационному вероломству НАТО. Над этим будут работать, но пока сдачу дают пранкеры Лексус и Вован, которые выводят на чистую воду тех, кто откровенно заврался, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Ольга Коршун, СТВ:
Они держат прямую связь с западными политиками и не стесняются представляться чужими именами. Так, в последний раз пранкеры, выдав себя за Макрона, поговорили с президентом Польши о том, что он на самом деле думает о падении украинской ракеты.
Мы же сами связались с пранкерами. На связи с нами Лексус. Надеемся, что на том конце провода действительно он. Лексус, здравствуйте. Мы бы хотели вернуться к вашему последнему разговору с Анджеем Дудой. Почему вы представились именно Макроном?
Лексус, пранкер (Россия):
Потому что остальные участники созвонились уже с ним. И мы посчитали, что стоит поговорить от имени Макрона. Кстати, настоящего Макрона отшили, когда он пытался дозвониться именно до Дуды.
Ольга Коршун:
А кто следующий в вашей телефонной книге? Можете раскрыть секрет?
Лексус:
Если я вам раскрою, тогда ничего не получится.
Ольга Коршун:
Ну хотя бы наведите цель. Кому приготовиться?
Лексус:
Никому не надо готовиться, пусть они все будут расслабленными. Я считаю, что так лучше. И, кстати, для нас очень приятно, что ваш Президент отметил наш разговор с Петром Порошенко. Это было очень важно, потому что Петр Порошенко сказал, что на самом деле он не хотел соблюдать Минские соглашения. Они их подписывали, надеясь на мир, а Порошенко в нашем разговоре сказал, что ничего, никакого мира я не хотел, я просто хотел вооружать свою страну и чтобы она было по стандартам НАТО. Вот и все.
Ольга Коршун:
Мы согласны, что в ваших разговорах иногда больше правды, чем в заявлениях некоторых политиков, особенно на Западе. Спасибо за разговор. Всегда звоните, мы вам будем рады. Но представляйтесь!
Может быть, инструментарий Вована и Лексуса и взывает вопросы, но по сравнению с тем, что творят американцы, это детский лепет.