Лексус рассказал о пранках с Дудой и Порошенко. Кто будет следующим?

Бронебойными бьют по психике. Это понимают и в ОДКБ. Кстати, наш Президент во время саммита отмечал, что нужно эффективнее противостоять информационному вероломству НАТО. Над этим будут работать, но пока сдачу дают пранкеры Лексус и Вован, которые выводят на чистую воду тех, кто откровенно заврался, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

Они держат прямую связь с западными политиками и не стесняются представляться чужими именами. Так, в последний раз пранкеры, выдав себя за Макрона, поговорили с президентом Польши о том, что он на самом деле думает о падении украинской ракеты. Мы же сами связались с пранкерами. На связи с нами Лексус. Надеемся, что на том конце провода действительно он. Лексус, здравствуйте. Мы бы хотели вернуться к вашему последнему разговору с Анджеем Дудой. Почему вы представились именно Макроном?

Лексус, пранкер (Россия):

Потому что остальные участники созвонились уже с ним. И мы посчитали, что стоит поговорить от имени Макрона. Кстати, настоящего Макрона отшили, когда он пытался дозвониться именно до Дуды. Ольга Коршун:

А кто следующий в вашей телефонной книге? Можете раскрыть секрет? Лексус:

Если я вам раскрою, тогда ничего не получится. Ольга Коршун:

Ну хотя бы наведите цель. Кому приготовиться?