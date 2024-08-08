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БРСМ проводит благотворительную акцию «В школу с добрым сердцем». Рассказываем, кто может принять участие

08 августа 2024 08:15
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Поговорим о начале учебного года и той помощи, которую БРСМ оказывает тем, кому она действительно нужна.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Кристина Сорока, секретарь Центрального комитета БРСМ.

Александр Стасевич, ведущий:
1 августа стартовала благотворительная акция БРСМ «В школу с добрым сердцем». Сколько лет она уже проходит?

БРСМ проводит благотворительную акцию «В школу с добрым сердцем». Рассказываем, кто может принять участие-1

Кристина Сорока, секретарь Центрального комитета БРСМ:
Эта акция на территории Республики Беларусь уже проходит более 10 лет. Мне кажется, что с каждым годом ребята, которые принимают в ней участие, делают все больше и больше. Это ребята с большим и добрым сердцем.

Александра Каштанова, ведущая:
Кому помогаете?

Кристина Сорока:
Нуждающимся, это и интернаты, и социальные приюты, ребята, которые находятся в социально опасном положении, с которыми проводится индивидуально профилактическая работа, многодетные семьи. Стараемся помочь всем, кто нуждается в этой помощи.

Подробности в видео.

# БРСМ # общество # Кристина Сорока # Александр Стасевич # Александра Каштанова # Александр Меженный

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