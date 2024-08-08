БРСМ проводит благотворительную акцию «В школу с добрым сердцем». Рассказываем, кто может принять участие

Поговорим о начале учебного года и той помощи, которую БРСМ оказывает тем, кому она действительно нужна.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Кристина Сорока, секретарь Центрального комитета БРСМ.

Александр Стасевич, ведущий:

1 августа стартовала благотворительная акция БРСМ «В школу с добрым сердцем». Сколько лет она уже проходит?