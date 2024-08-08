В Беларуси собрали более 6,6 млн тонн зерна

Хлебная копилка Беларуси пополняется. На утро 8 августа аграрии отправили в закрома свыше 6 миллионов 600 тысяч тонн зерна нового урожая с учетом рапса. Более 5,5 миллиона – это зерновые и зернобобовые. Убрано почти 80 % полей с этими культурами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Погода вносит свои коррективы в ход страды. Дожди немного замедляют работы. Но, помня наказ Президента, аграрии учатся подстраиваться под любые условия. По намолоту по-прежнему лидирует Минская область. Вклад региона в общий каравай превышает 1 миллион 700 тысяч тонн. Если все сложится благоприятно, Брестская и Гродненская области уже сегодня преодолеют отметку в 1,5 миллиона тонн зерна.

В битве за урожай хлеборобы не одиноки. Крепкое плечо подставляют военнослужащие. Поля Добрушского района на тракторах бороздят бойцы войск МВД. Они выполняют широкий спектр задач: от опрессовки сена до обеспечения кормом и водой животных на фермах.

Вадим Колос, старший механик в/ч 5525:

Работал до этого на тракторе на карьерах, также на 82-ке. Мне предложили оказать помощь сельскому хозяйству, я понимаю, насколько это значимо и важно для нашей страны. Работа тяжелая, но мы справимся.