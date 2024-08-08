«36 часов непрерывной работы». Поисковики МЧС Беларуси готовятся к переаттестации

«Мощное землетрясение в иностранном государстве разрушило 20 тысяч жилых домов, есть пострадавшие. Власти просят помощи у мирового сообщества». С такой легенды стартовали тактико-специальные учения отряда МЧС «ЗУБР», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Начиная с обработки запроса о помощи, сборов и переброски в другое государство, спасатели в режиме реального времени отрабатывают все ключевые этапы проведения международной операции. Обстановка максимально приближена к реальности, ведь оценить нужно не только профессиональные навыки и физические способности, но и психологическую устойчивость бойцов. Учение проводится в рамках подготовки отряда «ЗУБР» к переаттестации по стандартам Международной консультативной группы ООН по поиску и спасению, которая состоится уже в следующем году. Поэтому особое внимание уделяют так называемому международному элементу.