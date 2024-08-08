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«36 часов непрерывной работы». Поисковики МЧС Беларуси готовятся к переаттестации

08 августа 2024 08:01
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«Мощное землетрясение в иностранном государстве разрушило 20 тысяч жилых домов, есть пострадавшие. Власти просят помощи у мирового сообщества». С такой легенды стартовали тактико-специальные учения отряда МЧС «ЗУБР», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«36 часов непрерывной работы». Поисковики МЧС Беларуси готовятся к переаттестации-1

Начиная с обработки запроса о помощи, сборов и переброски в другое государство, спасатели в режиме реального времени отрабатывают все ключевые этапы проведения международной операции. Обстановка максимально приближена к реальности, ведь оценить нужно не только профессиональные навыки и физические способности, но и психологическую устойчивость бойцов. Учение проводится в рамках подготовки отряда «ЗУБР» к переаттестации по стандартам Международной консультативной группы ООН по поиску и спасению, которая состоится уже в следующем году. Поэтому особое внимание уделяют так называемому международному элементу.

«36 часов непрерывной работы». Поисковики МЧС Беларуси готовятся к переаттестации-4

Андрей Метельский, заместитель начальника РОСН «ЗУБР» МЧС Беларуси:
Проводятся подготовительные учения полностью в формате переаттестации. 36 часов непрерывной работы в зоне условного землетрясения, в разрушенных зданиях, сооружениях в соответствии с требованиями этой группы ИНСАРАГ.

«36 часов непрерывной работы». Поисковики МЧС Беларуси готовятся к переаттестации-7

Всего в рамках учения задействованы около 70 человек, шесть поисково-спасательных собак, семь единиц техники. Оценивают действия белорусского отряда коллеги из России.

# МЧС Беларуси # общество

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