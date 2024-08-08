Стартовала смена военно-патриотического лагеря «Призывник» на базе бригады спецназа в Марьиной Горке

Летние каникулы – в армейском режиме. Смена военно-патриотического лагеря «Призывник» проходит на базе бригады специального назначения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Летние каникулы – в армейском режиме. Смена военно-патриотического лагеря «Призывник» проходит на базе бригады специального назначения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На время отдыха от учебы школьники погружаются в атмосферу настоящих армейских будней. С подростками проводят занятия по воздушно-десантной, тактической, медицинской подготовке. Бойцы дают мастер-классы по рукопашному бою.
Нас научили правильно застилать кровать, отвечать друг за друга, учимся ходить строевым шагом, учимся ходить в ногу. У нас получается вообще отлично. Думаю пойти в армию, после того как закончу это училище.
Андрей Шарупич, заместитель командира бригады специального назначения:
Здесь основная цель – дать ребятам немножко сблизиться с армией, дать понять, что это такое. Возможно, кто-то из них в будущем станет на путь военнослужащего. Всем им предстоит пройти срочную службу в рядах Вооруженных Сил Беларуси. Здесь каждый из них может попробовать себя в разборке, сборке оружия, где-то физическую выносливость проверить.
Воспитать патриота – важнейшая задача. Подъем в 7 утра, вечером песни под гитару. В программе смены также спортивные эстафеты, активности в лесу, множество экскурсий.