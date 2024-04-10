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Брали отпуск за свой счёт. В Красном Кресте рассказали, как волонтёры дежурили на белорусско-польской границе

10 апреля 2024 20:20
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Брали отпуск за свой счёт. В Красном Кресте рассказали, как волонтёры дежурили на белорусско-польской границе-1

Марина Требухина, специалист по работе с волонтерами Белорусского Красного Креста:
У нас сейчас никак не регламентируется волонтерская деятельность. То, с чем столкнулся Белорусский Красный Крест, когда были мигранты на белорусско-польской границе, – были организованы дежурства. Наши волонтеры по неделе дежурили на границе, помогали там, выдавали гуманитарную помощь.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Они в отпуск уходили тогда?

Марина Требухина:
Очень многие брали отпуск, даже за свой счет, потому что хотели помочь. Но такой возможности не было на законодательном уровне.

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# Белорусское общество Красного Креста # общество # Евгений Пустовой

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