Брали отпуск за свой счёт. В Красном Кресте рассказали, как волонтёры дежурили на белорусско-польской границе

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Марина Требухина, специалист по работе с волонтерами Белорусского Красного Креста:
У нас сейчас никак не регламентируется волонтерская деятельность. То, с чем столкнулся Белорусский Красный Крест, когда были мигранты на белорусско-польской границе, – были организованы дежурства. Наши волонтеры по неделе дежурили на границе, помогали там, выдавали гуманитарную помощь.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Они в отпуск уходили тогда?
Марина Требухина:
Очень многие брали отпуск, даже за свой счет, потому что хотели помочь. Но такой возможности не было на законодательном уровне.
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