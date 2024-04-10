Волонтёрство – это модный тренд или работа? Мнения

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым. Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Мне кажется, даже в характере белорусов – протягивать руку помощи для других.

Есения Кошепа, волонтер клуба «СЛОН», студент Белорусского государственного университета культуры и искусств:

Я считаю, что волонтерство – это тренд для молодежи, потому что ты можешь развить в себе навыки и даже определиться с профессией, которую хочешь освоить. Ты все-таки пробуешь себя в различных сферах.

Марина Требухина, специалист по работе с волонтерами Белорусского Красного Креста:

Люди готовы помогать, делают это с удовольствием, но не соглашусь с тем, что это модный тренд. Ты можешь пойти по зову моды в волонтерство, но волонтерство – это большая работа. Может произойти большой отсев. Ты начнешь это как дань моде, но увидишь, что это все-таки работа и делаешь выбор, готов ты к этой работе или не готов. Это ответственность. У некоторых есть желание и необходимость помогать.

Александр Фурсевич, волонтер:

Я выступаю за то, чтобы у нас использовали слово «добровольчество», потому что оно происходит из наших корней – добрая воля. Ты делаешь это по доброй воле. Это намного ближе к нам. А работа по доброй воле быть не может, потому что вы обязаны что-либо делать ежедневно, даже если вам не хочется.