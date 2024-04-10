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Волонтёрство – это модный тренд или работа? Мнения

10 апреля 2024 18:09
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Мне кажется, даже в характере белорусов – протягивать руку помощи для других.

Волонтёрство – это модный тренд или работа? Мнения-1

Есения Кошепа, волонтер клуба «СЛОН», студент Белорусского государственного университета культуры и искусств:
Я считаю, что волонтерство – это тренд для молодежи, потому что ты можешь развить в себе навыки и даже определиться с профессией, которую хочешь освоить. Ты все-таки пробуешь себя в различных сферах.

Волонтёрство – это модный тренд или работа? Мнения-4

Марина Требухина, специалист по работе с волонтерами Белорусского Красного Креста:
Люди готовы помогать, делают это с удовольствием, но не соглашусь с тем, что это модный тренд. Ты можешь пойти по зову моды в волонтерство, но волонтерство – это большая работа. Может произойти большой отсев. Ты начнешь это как дань моде, но увидишь, что это все-таки работа и делаешь выбор, готов ты к этой работе или не готов. Это ответственность. У некоторых есть желание и необходимость помогать.

Волонтёрство – это модный тренд или работа? Мнения-7

Александр Фурсевич, волонтер:
Я выступаю за то, чтобы у нас использовали слово «добровольчество», потому что оно происходит из наших корней – добрая воля. Ты делаешь это по доброй воле. Это намного ближе к нам. А работа по доброй воле быть не может, потому что вы обязаны что-либо делать ежедневно, даже если вам не хочется.

Волонтёрство – это модный тренд или работа? Мнения-10

Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
У волонтера есть нравственный закон. Он должен помогать бескорыстно, безвозмездно. Добросовестно и делать все возможное. Конечно же, это полная ответственность. Любой современный здравомыслящий человек, если к чему-то прикасается, что-то начинает делать, всегда будет подходить к этому ответственно. И не важно, играет здесь роль трудовой договор или простой твой нравственный закон внутри себя, как говорил Кант.

Кто может стать членом поисково-спасательного отряда? Узнали критерии отбора – читайте здесь.

# Волонтеры в Минске # общество # Евгений Пустовой # Есения Кошепа # Никита Рачиловский

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