Кто может стать членом поисково-спасательного отряда? Узнали критерии отбора

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Ольга Синькевич, руководитель инфогруппы поисково-спасательного отряда «Сириус»:

Наш поисково-спасательный отряд еще достаточно молодой, но мы тоже участвовали в поиске двух маленьких девочек. Волонтерство в поисковой сфере – это работа, потому что это работа в первую очередь над собой.

МВД: потерявшихся в Пуховичском районе детей нашли в лесу в нескольких километрах от дома – подробности.

Необученный человек не может пойти в лес и искать. Ему нужно уметь ориентироваться, он должен знать навигацию, должен быть определенно одет. В шортах и кроссовках в лес никто не пустит. Взаимодействие с органами внутренних дел у нас только налаживается, но, надеюсь, в этом будет какое-то продвижение.

У нас есть старшие с большим опытом. Если приходит новенький человек, даже если это самый первый поиск, мы сразу объясняем базовые знания. Он пойдет в группе, в которой есть очень опытный человек, который будет учить его, что делать.