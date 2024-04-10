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Кто может стать членом поисково-спасательного отряда? Узнали критерии отбора

10 апреля 2024 18:09
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Кто может стать членом поисково-спасательного отряда? Узнали критерии отбора-1

Ольга Синькевич, руководитель инфогруппы поисково-спасательного отряда «Сириус»:
Наш поисково-спасательный отряд еще достаточно молодой, но мы тоже участвовали в поиске двух маленьких девочек. Волонтерство в поисковой сфере – это работа, потому что это работа в первую очередь над собой.

МВД: потерявшихся в Пуховичском районе детей нашли в лесу в нескольких километрах от дома – подробности.

Необученный человек не может пойти в лес и искать. Ему нужно уметь ориентироваться, он должен знать навигацию, должен быть определенно одет. В шортах и кроссовках в лес никто не пустит. Взаимодействие с органами внутренних дел у нас только налаживается, но, надеюсь, в этом будет какое-то продвижение.

У нас есть старшие с большим опытом. Если приходит новенький человек, даже если это самый первый поиск, мы сразу объясняем базовые знания. Он пойдет в группе, в которой есть очень опытный человек, который будет учить его, что делать.

Кто может стать членом поисково-спасательного отряда? Узнали критерии отбора-4

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Какой портрет волонтера?

Ольга Синькевич:
Это, как правило, люди среднего возраста, у которых есть свободное время, которые обожают туризм, любят лес и хотят помогать другим. Равнозначно как мужчины, так и женщины. Минимальный возраст для поискового отряда – 18 лет. И можно до пенсии. Возраст не важен. Если есть физические возможности, то можно участвовать.

Волонтерство – это модный тренд или работа? Мнения (читайте здесь).

# Волонтеры в Минске # общество # Евгений Пустовой

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