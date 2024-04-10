Психолог: «Не вижу ничего страшного в том, что волонтёрство считают трендом»

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Волонтерство – это требование человеческой души как реализация или просто тренд?
Анжелика Сафонова, психолог:
Я не вижу ничего страшного в том, что волонтерство считают трендом. Лучше пускай самым крутым трендом будет волонтерство, чем глупое копирование трендов из TikTok, которые могут угрожать жизни, приводят к деградации личности.
По поводу альтруизма. Человек не рождается альтруистом. Он по мере своих жизненных ситуаций его воспитывает. Волонтером может быть не каждый. Это должен быть совершенно эмпатичный человек, который может поставить себя на место другого человека, сопереживающий, человек, который забывает про себя.
Кто может стать членом поисково-спасательного отряда? Узнали критерии отбора – читайте здесь.